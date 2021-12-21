دنيا بطمة تحتفل بذكرى زواجها.. فيديو يوثق حياتها الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بذكرى زواجها من المنتج البحريني محمد الترك بطريقة مميّزة، من خلال نشر مقطع فيديو يوثق أبرز اللحظات التي عاشاها معاً طوال تسع سنوات.

وشاركت بطمة متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بمقطع فيديو كهدية لزوجها حمل عنوان “إلى حبيب عمري” وتضمن توثيقاً لأبرز المحطات في حياتهما بدأتها بمشاهد من لقائهما الأول وحفل زفافهما، ووصفته بـ”أجمل تواريخي”، واستعرضت كذلك لقطات من استقبال طفلتهما الأولى “غزل” لتعود وتنقل المرحلة الصعبة من حياتهما خلال اتّهامها بقضية صفحة “حمزة مون بيبي”، وقدّمت الشكر للترك على وقوفه بجانبها في تلك المرحلة الصعبة من حياتها.

وتضمن المقطع أيضاً مشاهد من ولادة بطمة لطفلتها الثانية “ليلى روز” التي أنجبتها في ظروف صعبة وبينما كانت المحاكمة مستمرة وشقيقتها مسجونة.

وعلّقت دنيا على المقطع قائلةً: “اليوم ذكرى عيد زواجي 21/12/2021. شكراً لك حبيبي على كل شي عشنا سنوات على الحلوة والمرّة وكنت وستظل سندي الله لا يحرمنا منك ويخليك لعيالك كل عام وأنت حبيب قلبي أحبك كلمة قليلة في حقك”.

بدوره، نشر الترك صورة جمعتهما معاً من حفل زفافهما وعلّق عليها بكلمات من القلب إذ قال: “كل عام وأنتِ ملكتي وحبيبتي وصديقتي وبنتي، الأيام تمر وعشقي لكي يزداد، الله لا يحرمني منك”.