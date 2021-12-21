يارا في “سهرة لا تنسى” بدبي ليلة رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عام مليء بالنجاحات الفنية على صعيد الإصدارات الغناية والحفلات الفنية، تستعد النجمة اللبنانية يارا لتودّع العام الحالي بحفل فني ضخم تحييه ليلة رأس السنة في دبي بمشاركة الشاب فضيل والفنان غي مانوكيان.

وتستقبل يارا العام الجديد مع الجمهور والجالية العربية في دبي فستيفال – سيتي_مول، حيث ستقدّم باقة من أجمل الأغنيات التي قدمتها على مدار مسيرتها الفنية.

وأعلن حساب “دبي فستيفال – سيتي_مول” على “إنستغرام” عن حفل الفنانة يارا، وجاء في الإعلان: “سهرة لا تنسى في ليلة رأس السنة! يارا والشاب فضيل وجي مانوكيان سيسرقوا الأضواء ليلة رأس السنة في دبي فستيفال سيتي مول! انفقوا 150 درهم أو أكثر من 15 إلى 31 ديسمبر وتوجهوا نحو مكتب خدمات الزوار لتسجيل ايصالاتكم والحصول على تذاكر الحفل الموسيقي! الأماكن محدودة فلا تدعوا الفرصة تفوتكم؟”.

على صعيد آخر، تواصل يارا طرح أغنيات ألبومها “اللبناني – المصري” الجديد “ميلت”، إذ يتألف الألبوم من ثماني أغنيات، منها ست أغنيات لبنانية اضافة الى أغنيتين مصريتين، من بينها “مليت”، أولى إصدارات هذا العمل والتي استطاعت بدورها أن تحقق أرقامًا ملفتة فور صدورها قبل شهر. ثم أغنية “بعد هون” التي حققت أيضًا ارقامًا لافتة، وأغنية “السهرة هتحلو” المصرية بالإضافة إلى أغنية “غازلني زيادي” التي أصدرتها منذ أسبوع.

ويأتي هذا الإصدار ضمن حملة كبيرة سبق وبدأتها يارا على مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما أنها تعود من خلال الألبوم إلى الأغنيات اللبنانية والمصرية بعد إطلاق ألبومها الخليجي “غير الناس” في فبراير الماضي.