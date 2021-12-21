لايف ستايلز ستوديوز تستقبل ٢٠٢٢ بجدول مزدحم بالإصدارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لطرح أكثر من عمل غنائي في الربع الأول من العام الجديد ٢٠٢٢.

وتطرح لايف ستايلز ستوديوز خمس أغنيات مصورة على طريقة الفيديو كليب، حيث تتعاون مع الفنانة مي فاروق بأغنية “اديني حب” من كلمات والحان محمد رفاعي واخراج فادي حداد.

وتتعاون لأول مرة مع الفنان فايز السعيد بأغنية “هالقد حلو” من كلمات قصي عيسى والحان علي صابر واخراج بسام الترك.

كما وتتعاون مع الفنانة أيتن عامر بأغنية “بالناقص” من كلمات تامر حسين والحان وليد سعد واخراج بتول عرفة.

وتجدد تعاونها مع الفنانة سارة الحاج بأغنية بعنوان “شو فيها الدني” من كلمات والحان صلاح الكردي واخراج فادي حداد.

وتُقدم ديو غنائي بعنوان “ما تسيبش حلمك” يجمع الفنان احمد علي والفنانة اسماء دغمة، ومن كلمات وليد عبد الجليل والحان اسلام امين، واخراج رودينة حاطوم.