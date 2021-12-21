“تستند إلى قصة حقيقية”.. شيرين عبد الوهاب في أغنية جديدة بعد الإنفصال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب ستطرح أغنية جديدة أخرى قبل نهاية العام 2021، تهديها لجمهورها الذي غابت عنه لفترة طويلة قبل أن تقرر العودة إلى نشاطها الفني في الأسابيع الماضية وتصدر أغنيتي “كلها غيرانة” و”خاصمت النوم”.

وفي مفاجأة غير متوقعة للجمهور، نشرت شيرين عبد الوهاب بوستر لأغنية جديدة ستصدرها في الساعات المقبلة بعنوان “وبحلفلك”. وأرفقت شيرين بوستر الأغنية بعبارة “تستند إلى قصة حقيقية”، في إشارة منها إلى أن أغنية “بحلفلك” تحكي قصّة حقيقية عاشتها.

وفور انتشار البوستر خرجت العديد من التكهنات حول الأغنية، فاعتبر بعض المتابعين أن أغنية “وبحلفلك” تحكي قصّة شيرين مع زوجها السابق، الفنان حسام حبيب، خاصةً بعد انفصالها عنه مؤخرًا وما أحدثته تصريحاتها حول علاقتهما كزوجين من ضجّة في الوسطين الفني والإعلامي.

الجدير ذكره أن شيرين حققت نجاحًا لافتًا من خلال الأغنيتين اللتين أصدرتهما منذ أيام “كلها غيرانة” و”خاصمت النوم”، فحققت الأغنيتين مشاهدات مرتفعة على يوتيوب.

يذكر أن أغنية “كلها غيرانة” هي من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي، أما أغنية “خاصمت النوم” فهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.