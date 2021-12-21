قبل "أبو صدام".. ليلة ساخنة وحقيبة مجوهرات ومجانين حكايات أفلام الطريق في السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا الجميعي:

غدًا يبدأ عرض فيلم "أبو صدام" في السينمات المصرية، ويعتبر فيلم أبو صدام للمخرجة نادين خان من أفلام الطريق، حيث يستعرض الفيلم رحلة سائق شاحنة على الطريق، ويحصل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، وفي الطريق يتعرض لعدد من المشاكل.

تدور أحداث فيلم أبو صدام كلها على الطريق، لذا يعتبر الفيلم من أفلام الطريق أو ما يُعرف بالـ"road movies"، وتعتبر أفلام الطريق رحلة لاستكشاف الذات والمراجعة وليست مُجرد رحلة على الطريق، ففيها تقوم الشخصيات الرئيسية بحوارات عميقة تكشف فيه عن ذاتها الحقيقية، ولكن في السينما المصرية لا يوجد هذا النوع بكثرة.

وفي هذا التقرير نستعرض أهم أفلام الطريق في السينما المصرية.

فيلم "طائر على الطريق"

يحكي الفيلم عن فارس-يقوم بدوره أحمد زكي- سائق بسيارات الأقاليم، وعلاقة الحب التي تتشكل بينه وبين فوزية-تقوم بدورها فردوس عبدالحميد-، والتي تعاني من زوجها جاد -يقوم بدوره فريد شوقي- التي تزوجته خوفًا على والدها من نفوذه، ويقوم فارس بتوصيل فوزية لزوجها جاد المريض، وعلى الطريق تتولد علاقة حب بينهما، والفيلم من إنتاج عام 1981، وإخراج محمد خان.

فيلم "مشوار عمر"

الفيلم أيضًا من إخراج محمد خان، وتحكي قصته عن عمر-يقوم بدوره فاروق الفيشاوي- الذي يعيش معتمدًا على أموال والده الثري، ويكلفه الأب بتوصيل حقيبة مجوهرات إلى أحد العملاء بمدينة طنطا، وتتعطل سيارته في الطريق، ويتعرض لحادث سرقة من سائق لوري، وينقذه أحد العاملين في محطة بنزين ويصحبه في رحلته، ويصبحا صديقين، الفيلم من إنتاج عام 1986، وبطولة فاروق الفيشاوي ومديحة كامل.

فيلم "ليل خارجي"

يحكي الفيلم عن ثلاثة أشخاص يلتقون في ظروف غريبة، ومن ثمّ يضطرون للبقاء معًا لليلة يقضونها سويًا في مواجهة معوقات ومشاكل داخل تاكسي، وتتكشف أمامهم الجانب الخفي من القاهرة، الفيلم من إنتاج عام 2018، ومن إخراج أحمد عبدالله، وتأليف شريف الألفي، وبطولة شريف دسوقي ومنى هلا وكريم قاسم.

ويُذكر أن الفيلم فاز بجائزة أفضل ممثل لشريف الدسوقي في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، وأفضل فيلم في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما حصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

فيلم "أنا وانت وساعات السفر"

يحكي الفيلم عن رحلة سيدة بالقطار الذي يتجه إلى الإسكندرية، وبالصدفة تُقابل حبيبها القديم من أيام الجامعة، وقد فضلت عليه رجل غني، وبسبب تعطل القطار يتبادلان الحديث بينهما، الفيلم من إنتاج سنة 1988، ومن إخراج محمد نبيه، وتأليف وحيد حامد، وبطولة يحيى الفخراني ونيللي.

فيلم "ثلاثة على الطريق"

يحكي الفيلم عن محمود سائق لوري، يقوم برحلة من الأقصر إلى طنطا، وخلال رحلته يلتقي بفردين، طفل هرب من قسوة زوجة أبيه ويتجه إلى أمه في طنطا، وسيدة تحاول الوصول إلى صديقة لها، وخلال الرحلة يواجهوا العديد من المشاكل سويًا، الفيلم من إنتاج سنة 1993، وهو أول فيلم من إخراج محمد كامل القليوبي، وتأليفه أيضًا، ومن بطولة محمود عبدالعزيز وعايدة رياض.

فيلم "مجانين على الطريق"

يحكي الفيلم قصة سائق تعرض لحادث، وتداهمه أزمة قلبية على الطريق، وفيما يتجمع حوله بعض راكبي السيارات يعترف أمامهم أنه دفن مليوني دولار في وادي الراحة بسيناء، ويتسابق الجميع للحصول على هذا الكنز، الفيلم من إنتاج سنة 1991، وإخراج شريف حمودة، وتأليف محمد يوسف، وتمثيل سمير صبري وسماح أنور.

فيلم "ليلة ساخنة"

يحكي الفيلم عن سيد، سائق التاكسي، والذي يحاول بشتى السبل تدبير 200 جنيه هي مصاريف لإجراء عملية جراحية لحماته، وفي رحلته يلتقي فتاة الليل حورية التي تحاول تدبير المبلغ اللازم لتنكيس المنزل الذي تعيش فيه، وما إن يلتقيا الاثنان يشهدان ليلة رأس سنة مليئة بالأحداث داخل التاكسي الخاص بسيد، الفيلم من إنتاج سنة 1995، ومن إخراج عاطف الطيب، وقصة وسيناريو وحوار رفيق الصبان وبشير الديك ومحمد أشرف القرشي، وبطولة الفيلم لنور الشريف ولبلبة.