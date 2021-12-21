زينة تكشف حقيقة إصابتها وأولادها بفيروس كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفت الفنانة زينة، ما تردد عن إصابتها بفيروس كورونا هي وأولادها.

وقالت زينة، في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي": "أنا الحمد الله تمام، بس دور برد شديد وكانت حرارة الأولاد 40 ودرجة حرارتي 38، والحمد الله إحنا بنتحسن، ووالدتي اتعدت وكمان أختي، وأنا لو عندي التهاب رئوي مش هكدب مش عارفة الكلام ده جابوه منين".

وأضافت: "أختي لما عرفت الخبر، جتلي من التجمع للشيخ زايد في نص ساعة، كانت هتعمل 50 حادثة، وبتقولي إنك بتكدبي عليا والناس كلها بتقول إنك عندك إلتهاب رئوي، يعني إفرض كان جرالها حاجة، الكدب ده حاجة مش كويسة، ربنا يهديهم".

وتابعت: "أنا عملت مسحة وطلعت الحمد لله سلبية، وأنا أصلا بخاف من كورونا وبعملها مليون حساب، ومش بختلط بحد غير في شغلي، ولما أخلص شغلي، بعزل نفسي عن ولادي، لأني بخاف عليهم".

وتداولت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصابة الفنانة زينة بالتهاب رئوي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة مسلسل "كله بالحب" في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها الفنان أحمد السعدني، الفنان مصطفى درويش، الفنانة صابرين، من إخراج عصام عبدالحميد.