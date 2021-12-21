بالصور| جمال سليمان وألفت عمر في العرض الخاص لفيلم "أبو صدام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم أبو صدام، والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر في سي سينما بأرابيلا مول في التجمع.

وشهد العرض حضور الفنان جمال سليمان، الفنانة ألفت عمر، الفنان عمرو عبدالعزيز، الفنان خالد كمال، إلى جانب بطل العمل الفنان محمد ممدوح، المخرجة نادين خان والمنتج أحمد فهمي.

جدير بالذكر أن الفيلم عُرض في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، وحصل الفنان محمد ممدوح عن دوره فيه على جائزة أفضل ممثل.

الفيلم الذي تبلغ مدته 89 دقيقة، من إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلي قاسم وهديل حسن وزينة منصور.

تدور أحداث "أبو صدام" حول سائق الشاحنات القديم ذو الخبرة "أبو صدام"، الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.