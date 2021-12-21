هند عاكف عن "قلبي دليلي": "الناس كانت عايزاني أقدم ليلى مراد وأمها" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هند عاكف إن أخر لقاء جمعها بالجمهور كان عام 2009، من خلال تقديمها لدور والدة الفنانة ليلى مراد في مسلسل "أنا قلبي دليلي".

وعن الانتقادات التي وجهت للمسلسل آنذاك، أوضحت هند في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هذا الدور مازلت أحصل على جوائز بسببه حتى اليوم، وكان من الأدوار التي أعجبت الجمهور جدًا، خاصة وأنها تعرضت للخيانة وللكثير من الأمور التي جعلت الجمهور يتعاطف معها".

وتابعت هند "الناس قالت كان لازم تعمل ليلى مراد وأمها".

وكشفت هند أنها انشغلت عن التمثيل لفترة بالعمل في المجتمع المدني قبل أن تقرر العودة مؤخرًا للمجال الفني، وتنتظر أن تقدم للجمهور عملا جيدا بعد فترة غياب 12 عاما تقريبا.

"أنا قلبي دليلي" تأليف صالح مرسي، سيناريو وحوار مجدي صابر، إخراج محمد زهير رجب، بطولة صفاء سلطان، عزت أبو عوف، أحمد فلوكس، هند عاكف، عبدالعزيز مخيون، أمل رزق، دنيا عبدالعزيز، عمرو محمود ياسين.