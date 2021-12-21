بتر قدم وكسور في الوجه وأزمة قلبية .. أزمات صحية تعرض لها نجوم الفن في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض عدد من نجوم الفن، لأزمات صحية خلال العام 2021، بعضهم ظل لأشهر يعاني من المرض، والبعض الآخر استرد عافيته بعد فترة قصيرة.

وهنا نعرض لكم أبرز النجوم الذين تعرضوا لأزمات صحية خلال عام 2021:

ياسمين عبدالعزيز

هي الحالة الأشهر في الوسط الفني، إذ تعرضت لأزمة صحية كبيرة استلزمت سفرها للخارج، وبدأت الأزمة منتصف يوليو الماضي بعد حدوث خطأ طبي عقب إجرائها عملية جراحية لإزالة تكيسات من المبيض، ما أدى لحدوث ثقب بالقولون والمعدة.

وبعدها ظلت "ياسمين" تعاني لأيام داخل غرفة العناية المركزة، حتى سفرها لإحدى المستشفيات في سويسرا، وعادت للقاهرة بعد تحسن حالتها الصحية، واستمرت هذه الأزمة لمدة 3 أشهر.

هاني شاكر

أصيب الفنان الكبير هاني شاكر بأزمة صحية مفاجئة، اضطرته لإلغاء حفله الغنائي الذي كان من المقرر أن يحييه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في يوليو الماضي، بسبب معاناته من عدم انتظام ضربات القلب.

صلاح عبدالله

الفنان الكبير صلاح عبدالله، أصيب بأزمة قلبية في أغسطس الماضي ما استلزم نقله لغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وعقب استقرار حالته الصحية قرر الأطباء خروجه من المستشفى.

شريف دسوقي

الفنان شريف دسوقي، تعرض لأزمة صحية كبيرة في مايو الماضي بعدما قرر الأطباء بتر قدمه بسبب معاناته مع القدم السكري، وبعد العملية قام عدد من نجوم الفن بدعم "دسوقي" كما شارك في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" على كرسي متحرك

نضال الشافعي

الفنان نضال الشافعي تعرض لأزمة صحية في أغسطس الماضي بعدما أصيب بانفجار في القولون نتيجة ضغوط عصبية، وبعد إجرائه عدة عمليات استرد "نضال" عافيته وعاود نشاطه الفني.

أشرف زكي

أثناء تواجده لحضور فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، في أكتوبر الماضي، سقط الفنان أشرف زكي على رأسه، ما أدى لفقدان ذاكرة مؤقت، وبعد ساعات أصبح نقيب الممثلين بصحة جيدة.

أمل الطائر

الشاعر الكبير أمل الطائر تعرض لأزمة صحية في مايو الماضي بسبب إصابته بالقدم السكري، وأجرى "الطائر" جراحتين دقيقتين بقدمه، ودخل لفترة غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وبعد خروجه تعرض لانتكاسة استلزمت نقله المستشفى مرة أخرى، وطالبت زوجته جمهوره ومحبيه وقتها بالدعاء لزوجها، بعدما كشفت عن دخوله في غيبوبة وتدهور حالته الصحية في يونيو الماضي، وبعدها تجاوز الأزمة وتحسنت حالته الصحية.

كريم فهمي

الفنان كريم فهمي، تعرض لأزمة صحية في سبتمبر الماضي، بعدما أوضحت التقارير والفحوصات الطبية إصابته بجلطة على الرئة، وظل "فهمي" في المستشفى لأيام بعدما قام الأطباء بإذابة الجلطات.

زكي فطين عبدالوهاب

بعد شفائه من مرض سرطان الرئة، أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب إصابته بمرض سرطان المخ، وكشف أنه يستعد لمراحل جديدة من العلاج، خاصة أنه يشعر بصداع ودوار مستمر.

عادل الفار

الفنان عادل الفار تعرض مؤخرا لأزمة صحية، إثر تعرضه لغيبوبة استمرت لمدة 48 ساعة، وظل في المستشفى تحت الملاحظة لمدة 12 يوما، وخرج بعدها بصحة جيدة.

ومن النجوم العرب الذين تعرضوا لأزمات صحية:

ريتا حرب

الفنانة اللبنانية ريتا حرب، تعرضت لحادث سيارة في نوفمبر الماضي، أثناء تصويرها أحد الأعمال الدرامية في تركيا، ما أدى لإصابتها بكسور في الوجه والساق واستلزم الأمر إجراء عملية جراحية في وجهها.

رابح صقر

تعرض الفنان السعودي رابح صقر لأزمة صحية مطلع الشهر الجاري، إذ أجرى عملية "قسطرة بالقلب" للمرة الثانية، ما أدى لتأجيل عدد من الحفلات التي كان من المقرر أن يحييها بعدة بلدان خليجية.

صفاء سلطان

قالت الفنانة الأردنية صفاء سلطان في لقاء تليفزيوني إنها أصيبت باحتشاء في عضلة الفخذ، أدى الى تعطّل وظائف بعض العضلات والأنسجة المحيطة، نتيجة الضغط والإرهاق الشديد الذي تعرضت له خلال العمل على مسلسلها الجديد

وائل كفوري

الفنان اللبناني وائل كفوري تعرض لحادث سيارة مروع بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في شهر أكتوبر الماضي، وأدى الحادث لفقدان مؤقت في الذاكرة إضافة لكدمات وسحجات وبعد تحسن حالته الصحية خرج "كفوري" من المستشفى