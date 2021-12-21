رنا سماحة تطلب الدعاء لـ زينة وأولادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة رنا سماحة جمهورها، الدعاء للفنانة زينة وأولادها بعد تعرضهم لوعكة صحية، لم تكشف الأخيرة عن تفاصيلها.

ونشرت رنا سماحة صورة الفنانة زينة، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "يارب اشفيها واحفظها هي وأولادها وأسرتها بعينك التي لا تنام.. اللهم آمين".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة مسلسل "كله بالحب" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وشاركها بطولة العمل: أحمد السعدني، مصطفى درويش، صابرين، هالة فاخر، ريم البارودي، وهو من إخراج عصام عبدالحميد.