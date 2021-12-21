بالصور|بماكيت لتريلا.. محمد ممدوح يحتفل بـ"أبو صدام" في عرض خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

احتفل فريق "أبو صدام" مساء اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر، بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم في سي سينما بأرابيلا مول بالتجمع، قبل طرحه في دور العرض السينمائي، وانطلاق منافسته على إيرادات شباك التذاكر.

وشهد العرض حضور الفنان محمد ممدوح، بطل العمل، والمخرجة نادين خان، المنتج أحمد فهمي، الفنان خالد كمال، وحرصوا على التقاط صورًا بجانب ماكيت على شكل تريلا تطابق التريلا التي تدور فيها معظم أحداث الفيلم.

جدير بالذكر أن الفيلم عُرض في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، وحصل الفنان محمد ممدوح عن دوره فيه على جائزة أفضل ممثل.

الفيلم الذي تبلغ مدته 89 دقيقة، من إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلي قاسم وهديل حسن وزينة منصور.

تدور أحداث "أبو صدام" حول سائق الشاحنات القديم ذو الخبرة "أبو صدام"، الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.