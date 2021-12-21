"وصلت للتريند في 2021".. هند عاكف: "قالوا فرعونة تخينة ومزعلتش من التعليقات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هند عاكف إنها انشغلت عن التمثيل بالعمل في أنشطة متعلقة بالمجتمع المدني، لافتة أنه كان من الصعب أن تجمع بين المجالين في نفس الوقت.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قررت أن أعود الفترة المُقبلة للتمثيل، وأتمنى أن أجد العمل الذي يعيدني بصورة جيدة للجمهور الذي جعلني أصل للتريند وقت ظهوري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالزي الفرعوني".

وأشارت أنها اختارت ارتداء زي كليوباترا، لأنها ملكة حكمت مصر عدة سنوات، وتصادف وقت المهرجان أن مصر كانت قد شهدت الاحتفال بطريق الكباش في الأقصر، وأضافت هند "فكرت أن يكون ظهوري بشكل جديد، خاصة وأنني انقطعت لفترة عن حضور المهرجان، ولم أجد أفضل من الاستعانة بالحضارة الفرعونية، رغبة في استثمار تاريخنا الفرعوني، وتلقيت ردود فعل من زملائي جيدة وكذلك من الجمهور".

وتعليقًا على وجود تعليقات قد يراها البعض سلبية، مثل "هربانة من المعبد"، قالت "تم التقاط صورًا لي من زوايا مختلفة ومع ارتداء اللون الأبيض، ظهرت في زيادة بالوزن ليست أقل من 6 كيلو، وكذلك الحزام كان به خرز، كل هذه الأمور جعلت البعض يعلق هو فيه فرعونة تخينة".

وأكملت "ضحكت. إحنا شعب زي العسل وشكرت كل الجمهور ومزعلتش حتى من التعليق السلبي لأنه بيهرج وبيضحك، شعب ابن نكتة، بشكرهم هما اللي وصلوني للتريند، وجمهور الحبيب هو اللي وصلني للتريند".

هند عاكف شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، بينها: "السبنسة"، "عصر القوة"، "العالمة باشا"، "جبر الخواطر"، "صيف ساخن جدا"، وكان آخر أعمالها عام 2009 مسلسل "قلبي دليلي".