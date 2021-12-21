حصاد الفن 2021.. خمسون نجما ونجمة أصيبوا بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أُصيب عدد كبير من نجوم من نجوم الفن بفيروس كورونا المستجد في بداية عام 2021، وأعلنوا عن إصابتهم من خلال حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

أعلن الفنان شيكو، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، إصابته بفيروس كورونا

وكتب شيكو: "إيجابي كورونا.. الحمد لله، أي حد اتعامل معايا الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله، وخدوا بالكم هي شبه الجيوب الأنفية شوية، بسيطة إن شاء الله أنا تمام".

أحمد فلوكس

أعلنت السيدة "رابيا" زوجة الفنان أحمد فلوكس، إصابته بفيروس كورونا، مطالبة بالدعاء له.

وكتبت رابيا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "أحمد فلوكس إيجابي كورونا.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".

كريم محسن

أعلن الفنان كريم محسن، عن إصابته بفيروس كورونا، أكتوبر الماضي.

ونشر محسن، نتيجة التحاليل والفحوصات عبر حسابه على إنستجرام وعلق: "الحمد لله على كل شيء.. ادعولي، محتاج دعواتكم.. إيجابي كورونا".

مي كساب

أعلنت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إصابتها بفيروس كورونا، أكتوبر الماضي.

وكتبت "مي": "الحمد لله كورونا.. إدعولي"، وتفاعل عدد كبير من جمهور مي مع "التغريدة"، داعيين الله لها بالشفاء العاجل.

عبد العزيز مخيون

أكدت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحة بنقابة المهن التمثيلية، إصابة الفنان عبد العزيز مخيون بفيروس كورونا، أكتوبر الماضي.

وقالت عنبر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان عبد العزيز مخيون، أُصيب بالفيروس منذ أيام ، وأن حالته مستقرة ولم تستدعِ نقله للمستشفى وقتها.

وأضافت عنبر، أنه بحالة صحية ويتعافى من الفيروس، والنقابة تتابع حالته الصحية، وليس هناك ما يدعي للقلق بخصوص حياة الفنان القدير عبد العزيز مخيون.

حمدي الميرغني

أصيب الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح بفيروس كورونا، وذلك سبتمبر الماضي .

وكتب "الميرغني" منشورًا"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وجاء المنشور :"الحمد لله والفضل لله أنا بخير وأسرتي بخير وبالفعل تم إصابتي بفيروس كورونا منذ عدة أيام ومازلت خاضع وملتزم للحجر المنزلي ومتابعة بروتوكول العلاج مع دكتور مختص، أنا وإسراء".

وأضاف: "شكرًا لكل من حاول الاتصال أو إرسال رسالة للاطمئنان ولكني أعتذر على عدم الرد على أغلب الإتصالات والرسائل بسبب كثرتهم وأرجو منكم الدعاء، الحمد لله على ما أصابنا".

محمد عز

أعلن الفنان محمد عز، إصابته بفيروس كورونا المستجد، سبتمبر الماضي.

وكتب عز، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إيجابي كورونا.. الحمد لله على كل حال.. دعواتكم بالشفاء".

ملك قورة

أعلنت الفنانة الشابة ملك قورة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، سبتمبر الماضي.

ونشرت ملك صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "إيجابي كورونا، إدعولي".

هاني سرحان

أعلن المؤلف والسيناريست هاني سرحان إصابته بفيروس كورونا .

وكتب "سرحان"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "إيجابي كورونا دعواتكم تعدي علي خير".

سعد رمضان

أعلن الفنان اللبناني سعد رمضان إصابته بفيروس كورونا المستجد، أغسطس الماضي.

ونشر سعد رمضان صورة لنتيجة الفحص الطبي لفيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلّق عليها قائلًا: "لكل من خالطني مؤخرًا بعتذر منكم.. نتيجة فحص كورونا إيجابي".

طارق دسوقي

كشف الفنان طارق دسوقي، تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وإجراء أشعة على الرئة، أغسطس الماضي.

الفنان طارق دسوقي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحمد لله بالدعم والدعوات بدأت في التعافي وفي طريقي للشفاء، وأشكر كل من اهتم وتابع وحرص على السؤال والدعاء".

وتابع: "الحمد لله الأعراض كلها اختفت، والتنفس أصبح طبيعيًا، وخلال يومين أو ثلاثة أعود لممارسة حياتي اليومية بشكل طبيعي".

ياسمين الخطيب

أعلنت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب زواجها بأسبوع، أغسطس الماضي.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على "فيسبوك": "إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء اللي شرفوني يوم عقد قراني، وبرجوهم يطمئنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعاً بخير".

بشرى

أعلن رجل الأعمال سالم هيكل، إصابة زوجته الفنانة بشرى بفيروس كورونا، أغسطس الماضي.

ونشر "هيكل" صورة تجمعه معها عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الحمد لله على كل شيء.. قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وأدعولها بالشفاء العاجل.. خلوا بالكم من الموجة الرابعة".

مريم نعوم

أعلنت السيناريست مريم نعوم، عن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية، يوليو الماضي.

وكتبت مريم، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أحب أقول لنفسي.. اللي ماشافتش حد غيرها منذ احتمالية العدوى.. إن القوقعة طلعت مفيدة جداً ومفيش ولا مخلوق ممكن أحذره إني جايز أكون عديته.. وأني فعلا مش هطلع من القوقعة.. ومحدش هيقولي أسيب قوقعتي الجميلة وأخرج منها".

أضافت: "بقى عندي عذر قهري أتقوقع أكتر وأكتر.. قوقعتي الجميلة ها أنا قادمة.. غالبا أنا الوحيدة اللي بفرح إني هتحبس معايا ومع كتبي للمرة الثانية".

ليلى طاهر

كشفت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما ترددت أخبار خلال الساعات الماضية، عن إصابتها، يوليو الماضي.

وقالت طاهر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بفيروس كورونا منذ شهر، وأنها حاليا بحالة صحية جيدة ولا تعاني من أي شيء، نافية معاناتها في الفترة الحالية من كورونا.

وتابعت أنها عقب إصابتها بكورونا، نُقلت إلى المستشفى وتواجدت به لمدة 10 أيام فقط ثم عادت إلى منزلها، لافتة إلى أنها كانت تُعاني من أعراض خفيفة كحة ووجع في الظهر.

وأوضحت أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر، كانا يتابعان معها أول بأول منذ إصابتها بكورونا.

مي حريري

أعلنت الفنانة اللبنانية مي حريري إصابتها بالسلالة الهندية من فيروس كورونا، بعدما تلقت لقاح الفيروس بأسبوع واحد فقط، يونيو الماضي.

وقالت مي حريري، في تسجيل صوتي لـ"ET بالعربي"، إنها أصيبت بالفيروس بعد أن أخذت اللقاح منذ أسبوع، وأنه من السلالة الهندية، واعتذرت عن عدم استطاعتها استكمال الحديث بسبب تعبها الشديد قائلة: " ما في أحكي تعبانة".

فاطمة الكاشف

كانت فاطمة كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أثبتت التحاليل والإشاعات إصابتي بالكورونا، الله المستعان الحمد لله والشكر لله، وربنا يجعل تعبي في ميزان حسناتي"، يونيو الماضي.

وتابعت: "دعواتكم حبايبي بالشفاء وربنا يحفظكم بخير يا رب العالمين، ولو حصلي حاجة وقابلت ربنا لا تنسوني بالدعاء، وخلوا بالكم من نفسكم الموضوع صعب قوي".

المخرج محمد عبد العزيز

وكان كريم عبد العزيز، قد أعلن يوم 27 مايو الماضي إصابة والده المُخرج الكبير محمد عبد العزيز بفيروس كورونا المعروف بـ"كورونا".

مريم سعيد

أعلنت الفنانة مريم سعيد، إصابتها وابنها الصغير بفيروس كورونا المستجد، مايو الماضي.

وكتبت مريم، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "الحمد لله على كل حاجة أنا وأسر ابني كورونا.. دعواتكم بالشفاء".

خالد أنور

كشف الفنان الشاب خالد أنور، مايو الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر أنور، مقطع فيديو له عبر "ستوري إنستجرام"، وبدت علامات المعاناة من المرض على وجهه، واكتفى خلاله بالقول: "كوفيد".

يسرا

كشفت الفنانة الكبيرة يسرا، عن المرض الذي تعاني منه في حياتها، مايو الماضي.

وقالت يسرا، ببرنامج"معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "أصابني فيروس كورونا منذ أربعة أشهر، وكانت شديدة جدًا.

وتابعت: "أخذت جرعات كورتيزون كبيرة وأدى ذلك لزيادة وزني، واتضح ذلك في الحلقات الأولى، خصوصا على وجهي، وشك البعض أنني قمت بعمليات تجميل، وأنا لا أقوم بعمل فيلر ولكن أعمل البوتكس منذ زمن، وفي العموم كورونا تأتي لكل شخص بشكل مختلف".

واستكملت:" وأصبت بها فى حلقتي مع أبلة فاهيتا، انتقل لي الفيروس وقتها، فعندما انتهت الحلقة وتوجهت لركوب سيارتي شعرت بالتعب وقلت لهم إنني أصبت بكورونا".

علي الحجار

أعلن الفنان علي الحجار، عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، مايو الماضي.

ونشر الحجار، صورة تجمعهما عبر حسابه على "فيس بوك" وعلق: "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة الحمد لله على كل شيء، دعواتكم بالشفاء".

هشام المليجي

كشفت الفنانة رانيا شاهين، عن إصابة صديقها الفنان هشام المليجي بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، مايو الماضي.

وكتبت: "جاري العزيز وصديقي وزميلي الممثل المكافح المظلوم الشاطر المحترم الجدع الطيب وأخويا جاله كورونا”

وتابعت: "أرجو من الناس إنها تدعيله لأنه طيب جدا وتعبان جدا، هشام المليجي ربنا يشفيه إن شاء الله".

أحمد إبراهيم

أعلن الموزع أحمد إبراهيم إصابته بفيروس كورونا، مايو الماضي.

وكتب أحمد، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "إيجابي كورونا.. الحمد لله ربنا يحفظكم، دعواتكم".

هدى

أعلنت المطربة هدى إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد- 19) من خلال حسابها بموقع "فيس بوك"، أبريل الماضي.

وكتبت "هدى"، عبر خاصية القصص القصيرة بالموقع: "الحمد الله على كل حال، إيجابي كورونا دعواتكم".

منال سلامة

أعلنت الفنانة منال سلامة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وطلبت من الجمهور الدعاء لها، أبريل الماضي.

ونشرت "منال" صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ادعولي إيجابي كورونا".

شارموفرز

أعلن أحمد بهاء عضو فريق شارموفرز، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطالب من قابلوه خلال الأيام الماضية بالعناية بأنفسهم.

بهاء كشف عبر صفحته بموقع "فيسبوك" عن حالته، وكتب: "أنا إيجابي كورونا، لأولئك الذين قابلوني في الأيام القليلة الماضية، اعتن بنفسك، أنا إيجابي كورونا".

صفاء الطوخي

كشفت الفنانة صفاء الطوخي عن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مارس الماضي.

وكتبت "صفاء"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": "إيجابي كورونا".

دياب

أعلن الفنان دياب إصابته وزوجته بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية الفحوصات التي قاما بها، مارس الماضي.

دياب كشف عن الإصابة عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب:"الحمد لله رب العالمين أنا وزوجتي إيجابى كورونا، الحمد لله الشافي".

هنا الزاهد

هنا الزاهد، قد أعلنت يوم 17 مارس الماضي، عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت آنذاك عبر "فيسبوك": "أنا إيجابي فيروس كورونا، أي حد شافني أو اتعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه".

طارق الشناوي

أعلن الناقد طارق الشناوي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مارس الماضي.

وكتب الشناوي، عبر حسابه على فيسبوك : "إلى الجميع.. زملاء وأصدقاء بدأت رحلتي مع الاحتراز بسبب كوفيد.. أعتذر مسبقا عن كل ما اتفقت عليه، وإن شاء الله نلتقي بعد زوال الجائحة.. دعواتي للجميع بالشفاء العاجل.. ما أروع أن ندعو جميعا بالشفاء العاجل".

حمزة السقا

أعلن حمزة السقا نجل الفنان أحمد السقا، منذ قليل، عن إصابته بفيروس كورونا، مارس الماضي.

وكتب حمزة، عبر "ستوري" حسابه على موقع إنستجرام: "إيجابي كوفيد-19.. الحمد لله".

هنادي مهنا

أعلنت الفنانة هنادي مهنا إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مارس الماضي.

كتبت هنادي منشورًا، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام": "كورونا إيجابي الحمد لله".

أمير طعيمة

أعلن الشاعر أمير طعيمة إصابته بفيروس كورونا المستجد، مارس الماضي.

وكتب طعيمة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" : "إيجابي كوفيد زفت الطين، الحمد لله ما قابلتش حد آخر أسبوع ومحدش هيكون أخذه مني غير أهل بيتي للأسف، خدوا بالكم من نفسكم".

نجل محمد رشدي

أعلن طارق، نجل الفنان الراحل محمد رشدي، إصابته وأسرته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وذلك مارس الماضي.

وكتب طارق "علي غرار النوم في العسل.. أنا ومراتي وبنتي كورونا والحمد لله.. الدقي انضرب".

عمرو دياب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان الكبير عمرو دياب، في إحدى حفلاته، يكشف من خلاله إصابته بفيروس كورونا الصيف الماضي، وذلك مارس الماضي.

وقال الهضبة: "عملت أغنية مع إيرينا أيام كورونا، أغنية أهي أهي، وكنت ساعتها في مصر وهي في اليونان، وكان المفروض الأغنية تتعمل لكن كان وقتها عندي كورونا".

مريم عامر منيب

أعلنت الفنانة الشابة مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، عن إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت مريم، عبر ستوري حسابها بموقع إنستجرام: "إيجابي كورونا.. كل المتعاملين معايا خلال الفترة الماضية، إجراء تحليل فيروس كورونا".

وأضافت: "أي شخص يعرفني جيدًا، يعرف أنني شخصية إيجابية وأقبل ‏أي ابتلاء من ربنا.. الحمد لله".

ريهام أيمن

أعلنت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مارس الماضي.

كتبت ريهام، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء، إيجابي كورونا، إن شاء الله خير ادعولي".

حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

أعلن أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، إصابة ابنته بفيروس كورونا، مارس الماضي.

ونشر "أبو زهرة" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة تجمعه بابنته، وكتب: "ألف سلامة عليكي يا ميرو، وإن شاء الله تخفي بسرعة من الكورونا، لأول مرة يكون نفسي أكون جنب حد عنده كورونا".

أبو

أعلن المطرب محمد أبو العنين الشهير بـ"أبو"، إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا.

وكتب أبو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إيجابي للمرة الثانية".

غادة عادل

أصيبت الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا، وتتلقى حاليا بروتوكول العلاج وتخضع للعزل المنزلي، وذلك مارس الماضي.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة غادة عادل لمصراوي استقرار حالتها الصحية، وعزلها بالمنزل.

توفيق عبد الحميد

أعلن حسن وهبة، صديق الفنان توفيق عبدالحميد، عن إصابة الأخير بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر وهبة صورة للفنان توفيق عبدالحميد، معلقًا "أرجو الدعاء بالشفاء من الكورونا لأخي وصديقي الفنان توفيق عبدالحميد".

زوجة ماجد المصري

كشفت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت رانيا، عبر ستوري حسابها بموقع إنستجرام: "أنا كورونا بردو بقالي 6 أيام، بس بجد قد إيه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كدة جوزي وبنتي مع بعض، ودلوقتي أنا وابني مع بعض".

وأضافت: "عايزة إيه يا كورونا بقى مننا بالظبط.. ارحمينا الرحمة حلوة يا أختي.. كدة كتير".

نجل ماجد المصري

أعلن آدم المصرى، نجل الفنان ماجد المصرى، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مارس الماضي.

كتب "آدم"، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"،:"إيجابي كورونا، أدعولي".

كتبت والدته، رانيا أبو النصر، عبر حسابها على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، :"سلامتك ياروح قلبي يارب تقوم لنا بالسلامة".

أيمن عزب

أعلن الفنان أيمن عزب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، فبراير الماضي.

وكتب "عزب" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "أصبت بكورونا.. كل من خالطني يراعي الإجرءات..دعواتكم ..وإلى كل المهملين في الإجراءات الاحترازية..حرام عليكم".

أمجد أبو العلاء

أعلن المخرج السوداني أمجد أبو العلاء إصابته بفيروس كورونا، موضحا إيجابية المسحة والتحاليل التي خضع لها، فبراير الماضي.

وكشف أمجد عن إصابته عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب "عندما تسمع هذه الكلمات..إيجابي ..positive ..كوفيد19".

نجلاء بدر

أعلنت الفنانة نجلاء بدر إصابتها بفيروس كورونا، فبراير الماضي.

وكتبت نجلاء عبر حسابها على فيسبوك : "أنا كوفيد 19.. ربنا يستر".

أحمد مكي

أصيب النجم أحمد مكي، بفيروس كورونا المستجد، وبدأ في عزل نفسه وتلقى بروتوكول العلاج اللازم، فبراير الماضي.

الخبر أكده لـ"الخليج 365" مصدر من داخل فريق عمل مسلسل "الاختيار 2" والذي يصوره أحمد مكي في الفترة الأخيرة مع النجم كريم عبد العزيز لعرضه في رمضان المقبل.

محمد محمود عبد العزيز

أعلن، قبل قليل، الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بعد ثبات إيجابية التحاليل التي أجراها مؤخرا، فبراير الماضي.

وكتب محمد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، كورونا إيجابي، دعوات حضراتكم".

أمير رمسيس

أعلن المخرج أمير رمسيس إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور نتيجة التحاليل التي أجراها وثبات إيجابيتها، فبراير الماضي.

وكتب أمير عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك "إيجابي كورونا.. ارجو من كل من قابلني خلال الأسبوع اتخاذ الاحتياطات".

دارين حداد

أعلنت الفنانة التونسية دارين حداد، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وخضوعها للحجر الصحي، فبراير الماضي.

نشرت دارين منشورًا، عبر حسابها على موقع " انستجرام": "إيجابى كورونا.. الصبر في الحجر الصحي".

صبري فواز

أعلن الفنان صبري فواز، اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، فبراير الماضي.

وكتب فواز، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "زود عندك يا ابني.. كورونا واتكورنا.. الحمد لله على كل شيء".

سيد رجب

كشف الفنان سيد رجب، تطورات حالته الصحية بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، فبراير الماضي.

وقال رجب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه في تحسن كبير، عكس ما تردد خلال الساعات الأخيرة الماضية حول تدهور حالته الصحية.

وأشار إلى أنه يخضع حاليا للعزل المنزلي ويطبق البروتوكول العلاجي، مضيفا: "أنا تمام الحمد لله.. وأشكر الجمهور على الاهتمام بحالتي الصحية".

هيثم شاكر

كشف الفنان هيثم شاكر، تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، فبراير الماضي.

وقال شاكر، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي"، إن حالته الصحية مستقرة وفي طريقه إلى التعافي، لافتا إلى أنه سيجري مسحة جديدة يوم الأربعاء المقبل للتأكد من إيجابية أو سلبية حالته، وذلك بعد خضوعه لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة منذ إصابته بالفيروس.

رنا رئيس

كشفت الفنانة رنا رئيس عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، يناير الماضي.

وكتبت "رنا"، عبر خاصية القصص القصيرة بالموقع: "عملت مسحة النهاردة وطلع عندي کورونا ياريت أي حد اتعامل معايا يخلي باله وادعولي بالشفاء".

أيمن يوسف

أعلن المنتج السينمائي أيمن يوسف، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، يناير الماضي.

وكتب أيمن يوسف، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "ألف حمد وشكر لله.. المسحة بتاعتي طلعت إيجابي كورونا.. اللهم أنت الشافي المعافي، يا ريت يا أصدقائي اللي خالطني خلال اليومين اللي فاتوا يفحص نفسه.. وربنا يحفظكم جميعًا".