اجتماع سري لحسم انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 13 دقيقة

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لإنجاز صفقة كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في أسرع وقت ممكن.

وكان نادي العاصمة الإسبانية حاول الظفر بتوقيع صاحب الـ22 عاما الصيف الماضي، عبر تقدمه بعرض رسمي بلغت قيمته 170 مليون يورو، لكن باريس سان جيرمان الفرنسي رفض التخلي عن لاعبه.

وقرر ريال مدريد الانتظار حتى نهاية الموسم من أجل ضم اللاعب الدولي الفرنسي مجانا، حيث سينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم.

وكشف موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي عن اجتماع سري عقد الأسبوع الماضي بين فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وأحد ممثلي مبابي.

وأشار إلى أن ممثل المهاجم الفرنسي كان أحد أفراد عائلته، وذلك بهدف الاتفاق مع رئيس النادي الملكي على تفاصيل الصفقة المنتظرة.

يأتي ذلك في ظل رفض مبابي التوقيع على عقد جديد مع سان جيرمان، لضمان انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف القادم.

وسبق لريال مدريد محاولة ضم مبابي حينما كان لاعبا في موناكو الفرنسي عام 2017، لكن المهاجم الشاب فضل البقاء في بلاده بالانتقال إلى فريق العاصمة.