لأقوياء الملاحظة: هل تستطيعون تخمين من هذه الطفلة.. بجمالها وبرائتها ورقتها.. أصبحت نجمة سورية تنتمي لأسرة فنّية عريقة – شاهدوا كيف أصبحت الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 09:57 مساءً - تداولت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لطفلة صغيرة، وكُتِب عليها أنها لفنانة شهيرة، حيث ظهرت خلال تلك الصـورة في سنوات عمرها الأولي، وهي أول صورة لها في تلك المرحلة العمرية.

إنها الممثلة السورية “هيا مرعشلي” التي نشرت صورة على حسابها الخاص بتطبيق الصور (إنستجرام) صورة لها من طفولتها حيث كانت على الشاطئ، لفتت بها أنظار متابعيها، مؤكدين على أنها لم تتغيّر ولا تزال تحافظ على جمالها

وظهرت هيا مرعشلي في تلك الصورة وهي طفلة في عمر السادسة تقريبًا، حيث كانت تجلس على الشاطئ وترتدي ملابس البحر القصيرة، وعلقت عليها بالقول:” سنوات من الخبرة في زيادة الطين بِلّة”.

ولدت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي في (30 مايو 1994)، في دمشق بسوريا، وتعيش حاليًا في سوريا أيضاً، وهي لأب لبناني وأم سوريّة، وتحمل الجنسية اللبنانية. كما أن الفنانة المتألقة ​هيا مرعشلي تنتمي إلى عائلة فنية عريقة، وبدورها، قامت على تشجيعها على السير في هذا المجال وكان أحد أسباب نجاحها، كشفت عن عمرها الحقيقي من خلال حسابها الخاص على منصّة انستجرام في عيد ميلادها.

وعرفت هيا مرعشلي بشكل أكبر بعد مشاركتها بمسلسل “جلسات نسائية”، وهو يقدم قصة إجتماعية جديدة من إبداعات الكاتبة “أمل حنا” تروي حكاية عدة نساء يائسات مازلن يبحثن عن الحب في كل مكان رغم تقدم السن ببعضهن، وهو من إخراج المثنى صبح، وإنتاج شركة سورية الدولية للإنتاج والتوزيع الفني، بطولة: نسرين طافش، يارا صبري، أمل بوشوشة، وآخرين. حيث فتحت هذه المشاركة للفنانة هيا مرعشلي مع الممثلين الكبار الباب على مصراعيه للإنتشار والشهرة.

ولعبت الفنانة هيا مرعشلي دوراً إيجابياً في مسلسل ” خواتم ” من إنتاج شركة ” غولدن لاين ” وإخراج المخرج ناجي طعمي. حيث لعبت في هذا المسلسل دور فتاة اسمها ” ناديا ” تنشأ في عائلة سيئة وغنية في اّن واحد وتكون هي الشخصية الإيجابية والطيبة الوحيدة ضمن هذه العائلة المكونة من والدها، وقد أدت هيا دورها بإتقان أبهر المراقبين ووسائل الإعلام.

قدمت هيا مرعشلي عام 2011 دور شيق من خلال مسلسل صايعين ضايعين مع أيمن رضا، من ثم مسلسل حارة الطنابر وأوراق بنفسجية، عام 2012 الذي قدمت فيه أكثر من شخصية. في العام 2011 حصلت هيا مرعشلي على جائزة أفضل فنانة صاعدة عن الدراما السورية، وكذلك أفضل ممثلة صاعدة حسب استفتاء موقع ستار تايمز لعام 2012. تشارك هيا مرعشلي من خلال مسلسل طوق البنات في سلسلة أعمال رمضان لعام 2014.

كما برز اسمها من خلال عدد من الأعمال أبرزها عندما تشيخ الذئاب حيث شاركت بدور سندس كما أنها شاركت في مسلسل دقيقة صمت ولاقى دورها صدى كبير عند الجمهور، ومن المتوقع أن تشارك في مسلسل اعذروني المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم بالتعاون مع والدها وجدتها.

وكانت الفنانة السورية ناهد حلبي، جدة الفنانة الشابة هيا مرعشلي، قد أعلنت عن عقد قران حفيدتها رسميا على شاب سوري من خارج الوسط الفني، يدعى يوسف. وبذلك التصريح، تكون أنهت الفنانة ناهد الحلبي حالة الجدل التي استمرت على مدى الأشهر الماضية، تكهن خلالها رواد التواصل الاجتماعي بوجود قصة حب بينها وبين الفنان ناصيف زيتون.

يُذكر أن الممثلة هيا مرعشلي تنتمي لعائلة فنّية عريقة، حرصت على تشجيعها لدخول عالم التمثيل وخوض هذا المجال، فوالدها هو الممثل طارق مرعشلي، ووالدتها الممثلة الراحلة رندة مرعشلي، وجدتها الممثلة ناهد الحلبي، وجدها الممثل اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي.

الجمهور يتهم هيا مرعشلي بتقليد ياسمين صبري

من ناحية أخري، شاركت الفنانة هيا مرعشلي عدة صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام” استعرضت فيه إطلالة ولوك جديد أثار إعجاب المتابعين لكن البعض شبهها بالفنانة المصرية ياسمين صبري واتهمها البعض بمحاولة تقليدها خاصة في طريقة التصوير.

وبدأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تداول عدد من الصور والمقارنة بين شكل ياسميـن صبري وهيا مرعشـلي مؤكدين وجود شبه بينهما خاصة بعد اعتماد الأخيرة طريقة تصوير ياسمين والزاوية التي تظهر منها.

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وتساءل بعض المتابعين حول إذا ما كان الأمر مقصودًا، أم أنه مجرد صدفة، إذ اتهمها البعض بتقليد ياسمين صبري، ورفض آخرون هذا الاتهام، وتطرق البعض إلى أنها استخدمت “الفلتر” فيما رأى آخرون أنهما تتشابهان في بعض الملامح بالفعل.

واحتفلت هيا مرعشلي، خلال الأشهر الماضية بعيد ميلادها، وذلك على متن مركب في عرض البحر، حيث نشرت مقطع فيديو قصيراً، ومجموعة من الصور عبر حسابها في موقع “انستجرام”، لتوثق تلك المناسبة.

وظهرت هيا مرعشلي في الصور بأجواء مليئة بالسعادة، حيث أطلت وهي ترتدي بلوزة، وجلست داخل المركب وأمامها قالب حلوى وورود.

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