شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يحتفل بعيد ميلاده ناقص 30 عاما: الحمد لله تميت 26 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب والفنان الشعبى أحمد شيبة، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم 21 ديسمبر، حيث إنه مواليد نفس اليوم من عام 1965، فى منطقة القبارى بمحافظة الإسكندرية، وإتمامه 56 عاما، ساخرا من عمره الذى أنقص منه 30 عاما كاملة، قائلا: "النهاردة تميت 26 سنة".

ونشر شيبة، صورة له عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "النهاردة عيد ميلادى، الحمد لله تميت 26 سنة".



شيبه

وطرح أحمد شيبة الشهر الماضى أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع أشرف البرنس.

ويظهر أحمد شيبة كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة الفنان أوس أوس، والمقرر عرضه قريباً، حيث يجسد ضخية منظم أفراح ويؤسس شركة تنظيم أفراح للأماكن الشعبية وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثى خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التونى.