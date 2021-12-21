شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف يفسر غيابه: ما بيعرفوش يكتبوا للسن ده.. وعملت "C V "مش عاوز أجرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير حسن يوسف أسباب غيابه عن المشاركة فى أعمال فنية منذ فترة، وقال الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع :"بتجيلى عروض لكن مش زى ماانا عاوز".

وأوضح قائلاً :"أنا عندى قناعة ورضا ولا أطمع إلا فى المحافظة على محبة الجمهور التى اكتسبتها منذ بداية عملى فى الفن، وخلال مشوارى عملت سى فى C V" محترم ومش عاوز أجرحه ولا أعمل حاجة علشان أشتغل وخلاص، فإما أعمل حاجة تحافظ عليه أو تجوده"

وتابع :" أنا حصلت على أعلى تقدير وتكريم من الدولة عندما منحنى المستشار عدلى منصور فى 2014 وسام العلوم والفنون وهو الوسام الذى حصل عليه محمد عبدالوهاب وأم كلثوم ونجيب محفوظ ، ووقتها حصل عليه عدد من كبار الفنانين ومنهم فاتن حمامة وماجدة وسميحة أيوم ومحمود ياسين وعزت العلايلى ، ولا أطمع فى تكريم أكبر".

وضحك قائلا: ً يعنى تكريم مهرجان القاهرة السينمائى يعتبر شوية فكة بجانب التكريم الذى حصلت عليه، ولما سألونى عن غيابى عن مهرجان القاهرة قلت كدة".

وأشار الفنان الكبير إلى أن مستوى الكتابة لم يعد كما كان أيام عمالقة الدراما الذين تعاون معهم، مضيفاً : " عندنا أمة فى الكتابة ومبيعرفوش يكتبوا للسن الكبير ، ودايما بيعتمدوا على قصة الحب اللى بين شاب وشابة ووبيقفوا عند منى وأحمد، رغم إنه فى الخارج شاهدنا الكثير من الأعمال المكتوبة للفئة العمرية الكبيرة وأبطالها فوق سن 80 سنة، لذلك لا نستفيد من الخبرات الفنية الكبيرة التى تعطى ثقل للعمل وللدراما"

وأضاف :"أنا عملت إمام الدعاة وأنا فوق الستين والكاتب مصطفى محرم كتب العمل بإبداع كبير ، وعملت المراغى وغيرها ومش عاوز أضعف لمجرد التواجد، لازم يكون العمل بنص واتفاق يليق بما قدمته.