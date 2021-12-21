شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بطلة فيلم الإنيميشن Frozen.. حادث أم انتحار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن وفاة ساياكا كاندا بطلة فيلم الإنيمشن Frozen وصاحبة الأداء الصوتى لشخصية "آنا" فى نسخته المدبلجة إلى اليابانية، وذلك عن عمر 35 عاما، حيث ذكر الموقع أنه يجرى التحقيق فى وفاتها، لكن مصدر إخبارى يابانى أشار إلى أنه تم العثور عليها فاقدة للوعى فى منطقة خارجية فى الفندق الذى كانت تقيم فيه، وتوفيت بعد نقلها إلى المستشفى، ويزعم التقرير الطبى أنها سقطت على ما يبدو من ارتفاع فى فندق وهو ما قد يشير إلى شبهة انتحار.



ساياكا كاندا بطلة فيلم الانيمشن Frozen في نسخته المدبلجة إلى اليابانية

Frozen قدم منه جزئيين ويعتبر الجزء الثانى من العمل استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة Frozen فى جزه الأول والذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار.

ويعد فيلم Frozen 2 ثامن أعلى فيلم تحقيقاً للأرباح خلال العالم داخل أمريكا الشمالية، بعد أن تجاوزت افتتاحيته حاجز الـ367 مليون دولار محليا، و600 مليون دولار عالمياً، وتربعت الصين فى صدارة الدول الأكثر تحقيقاً للأرباح برصيد 111.5 مليون دولار من إجمالى المليار دولار.

وفى الجزء الثانى من الفيلم انطلقت الشخصيات الرئيسية "إلسا" و"آنا" و"كريستوف" و"أولين سفين" ورجل الثلج "أولاف"، فى رحلة جديدة لمساعدة إلسا على اكتشاف سر مملكتهم "أريندل"، وفهم سبب ولادتها وامتلاكها قوة السحر.