شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تكشف عن معاناتها مع ماكياج الوحمة فى "حتة من القمر"..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة لقاء الخميسى أن مكياج الوحمة الكبيرة التي قدمت بها شخصية قمر في حدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه مؤخراً على قناة cbc، يستغرق ساعة ونصف، ومثلهم لازالته من الوجه موضحة: "كان بيحصلى التهابات طبعا، والرمش يلزق لأنه كله باللزق وعامل زي الجلد فعلا هو بياخد الشكل وكل حاجه وعليه شعر".

وأشارت لقاء الخميسى في ندوة ”الخليج 365” إلى أنها عانت مع هذا الماسك خلال فترة التصوير وكانت تشعر بالوجع والالتهابات والحبوب في وجهها لافتة:"الماكيير كان شاطر جداً لأن أنا شفت الصور كوبي بيست نغس الكرمشة ونفس الحفر وكل حاجه الحمد لله، كمان لازم أشكر المخرج محمد حماقى لأنه، مخرج مش اناني مش بيطغوا بالكدرات ولا بيعمل فزلكه خالص، مدي لكل واحد حقه ومش معتبر نفسه هو النجم".



لقاء الخميسى فى حتة من القمر

وعن ردود الأفعال بعد عرض الحلقات كشفت لقاء:"لم أرى أول حلقة بسبب انشغالي بالتصوير، وكنت أسال في الكواليس ماذا حدث بعد عرض الحلقة، وعاوزة أقول، كان في ردود أفعال على أعمال كتير ليا قبل كدا، ولكن أنا في حياتي لم أتأثر مثل ما تأثرت بـ"حته من القمر"، وكم الناس اللي بتبعتلي على السوشيال ميديا صورها وبتقولي انتي قولتي اللي انا نفسي أقوله أنا كدا أنا دي صورتي الناس شافت نفسها فدا احلي نجاح ف الدنيا".

وأكدت لقاء على سعادتها الكبيرة بذلك واعتبرت أن الأجمل عندنا بدأت الناس تتجرأ في نشر صورهم ويكون التعليقات على صورهم إنتى زى القمر وهو اسم المسلسل، ويتعمل هاشتاج حته من القمر فكل الناس بقت شايفه الناس دي حلوة بعد عرض الحدوتة وايصال الرسالة لهم.

واحتفلت لقاء الخميسى بنجاح حدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" فى ندوة ”الخليج 365” بحضور مؤلفة الحدوتة ميرنا الفقى ومنتجة العمل مها سليم، وشارك فى بطولتها محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



لقاء الخميسي



لقاء الخميسى من ندوة الخليج 365



لقاء الخميسي



لقاء الخميسى