شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم ترد على إشادة شريهان: شكرا يا مثال الاجتهاد والموهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة دنيا سمير غانم، عن سعادتها الكبيرة بإشادة النجمة القديرة شريهان، التى وصفتها بأنها ابنة مصر الجميلة المحترمة الموهوبة جداً والملاك المصرى البديع.

وأعادت دنيا، نشر إشادة شريهان، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "شكرا جدا يا مثال الاجتهاد والسعادة والقوة والموهبة اللى مفيش زيها.. بحبك أوى".

وكانت النجمة الكبيرة شريهان، وجهت رسالة حب ودعم للنجمة دنيا سمير غانم، عبر حسابها على تويتر، وكتبت شريهان، قائلة:" ربي يحميكي ويبارك فيكي يا حبيبتى يا ابنة مصر الجميلة المحترمة الموهوبة جداً ملاك مصري بديع".

وتعود النجمة دنيا سمير غانم لاستكمال أعمالها الفنية بعد فترة حداد طويلة على وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث من المقرر أن تعود لاستئناف تصوير فيلمها "تسليم أهالى" والذى صورت منه ما يقرب من 75%، ويشارك في بطولته الفنانون بيومى فؤاد وهشام ماجد وآخرون، إخراج خالد الحلفاوى.