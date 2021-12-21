شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة .. فريد شوقى وهدى سلطان فى منزل إحسان عبد القدوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط الكاتب والروائى الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، بعلاقة صداقة مع الكثير من نجوم الفن فى فترة الثلث الأخير من القرن الماضى، ودائما ما كان يستضيفهم فى منزله فى جلسات ودية ورسمية، ومن ضمن هؤلاء الفنانين وحش الشاشة وملك الترسو فريد شوقى، وزوجته فى تلك الفترة النجمة الكبيرة هدى سلطان.

وكشف القائمون على إدارة حساب مهتم بأخبار الأديب والكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، عبر "إنستجرام"، عن صورة نادرة للأديب الراحل جمعته مع خلال استضافته للنجم فريد شوقى والنجمة هدى سلطان، دون تحديد طبيعة المناسبة أو فى أى توقيت تم التقاطها.

ومن حين لآخر، يكشف القائمون على إدارة حساب عبد القدوس، عن صورة نادرة من دولاب ذكرياته، وكانت من بينها صورة تجمعه بزوجته لولا وأبنائه محمد وأحمد، حيث ظهر وهو يقف بينما تجلس زوجته لولا على كرسى، ويقف أمامه أبناؤه أحمد ومحمد، وظهروا فى الصورة بإطلالة كلاسيكية

أيضا كشف حساب عبد القدوس، عن صورة نادرة للأديب الراحل مع أبطال فيلم "الوسادة الخالية" الذى استضافهم فى منزله، منهم: عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز وزهرة العلا والمخرج صلاح أبو سيف، احتفالا بنجاح الفيلم الذى عرض لأول مرة فى دور السينما يوم 7 أكتوبر عام 1957.

واعتاد الحساب الذى يحمل اسم "إحسان عبد القدوس"، نشر صور نادرة للروائى الراحل، منها صور مع أصدقائه من الفنانين والمثقفين، منهم العندليب عبد الحليم حافظ، الفنان أحمد مظهر، كوكب الشرق أم كلثوم، الأديب يوسف السباعى، وأيضا صورا من حياة أسرته مع زوجته وولديه أحمد ومحمد وغيرها من نوادر الكاتب الكبير.



