شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان توجه رسالة حب لدنيا سمير غانم: ابنة مصر الجميلة الموهوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة الكبيرة شريهان، رسالة حب و دعم للنجمة دنيا سمير غانم، عبر حسابها على تويتر، وكتبت شريهان، قائلة:" ربي يحميكي ويبارك فيكي يا حبيبتى يا ابنة مصر الجميلة المحترمة الموهوبة جداً ملاك مصري بديع".



شريهان

وتعود النجمة دنيا سمير غانم لاستكمال أعمالها الفنية بعد فترة حداد طويلة على وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث من المقرر أن تعود لاستئناف تصوير فيلمها "تسليم أهالى" والذى صورت منه ما يقرب من 75%، ويشارك في بطولته الفنانين بيومى فؤاد وهشام ماجد وآخرون، إخراج خالد الحلفاوى.

وفى سياق آخر، أطلق عدد من محبى الفنانة دنيا سمير غانم وزملائها بالوسط الفنى هاشتاج يحمل اسم "وحشتينا يا دنيا"، للتعبير عن دعمهم وحبهم لها وتقديرهم لعودتها الفنية من خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، واعتلت من خلالها الترندات.

وكانت دنيا سمير غانم بدأت تعيش حياتها بشكل طبيعى، بعد صدمة وفاة والديها، حيث ظهرت مؤخرا برفقة عدد من صديقاتها للاحتفال بعيد ميلاد زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز، حيث نشرت دنيا صورتها برفقة أصدقائها من خلال خاصية القصص القصيرة على إنستجرام الخاص بها.