إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول ارتدائها للحجاب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 08:51 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول ارتداء الفنانة ” إيمي سمير غانم ” للحجاب بعد تداول صورة لها تعلن من خلالها عن هذا القرار .
وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه : ” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. أنا قررت اتحجب .. ادعولي بالثبات ” .
وجاءت تلك الأخبار على خلفية نشر إيمي سمير غانم لصورا ومقاطع فيديو في الفترة الأخيرة والتي ظهرت بها بالحجاب أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة .
وخرجت الفنانة إيمي سمير غانم لحسم الجدل المثار حول ارتدائها للحجاب بنشرها لصورة جديدة لها بشعرها دون الحجاب لترد بطريقة غير مباشرة على تلك الشائعات .
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