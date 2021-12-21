كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 08:51 مساءً - احتفلت الفنانة ” هاجر أحمد ” بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال ” أحمد الحداد ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .
فنشرت هاجر أحمد صورة تجمعها بزوجها من احتفالها بعيد ميلاده وأمامها قوالب كيك إحداها على شكل سيارة وأخرى تحمل عددا من الصور له .
كما شاركت هاجر أيضا متابعيها على إنستجرام صورة برفقة زوجها ظهرت بها والأخير يحتضنها وكتبت في تعيلقها عليها : ” وإنك أمني وأماني ومأمني ” .
وأثار ظهور الفنانة هاجر أحمد الأخير جدلا بين المتابعين حول حملها بسبب ظهورها ببطن منتفخ قليلا ووزن زائد .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” شكلها حامل ” و ” مبروك الحمل ” و ” بس هاجر حامل ” و ” يا جوجو ما شاء الله شكل في بيبي ربنا يراضي قلبك ويرزق كل مشتاق ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هاجر أحمد تثير الجدل حول حملها في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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