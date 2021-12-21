هاجر أحمد تثير الجدل حول حملها في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 08:51 مساءً - احتفلت الفنانة ” هاجر أحمد ” بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال ” أحمد الحداد ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

فنشرت هاجر أحمد صورة تجمعها بزوجها من احتفالها بعيد ميلاده وأمامها قوالب كيك إحداها على شكل سيارة وأخرى تحمل عددا من الصور له .

كما شاركت هاجر أيضا متابعيها على إنستجرام صورة برفقة زوجها ظهرت بها والأخير يحتضنها وكتبت في تعيلقها عليها : ” وإنك أمني وأماني ومأمني ” .

وأثار ظهور الفنانة هاجر أحمد الأخير جدلا بين المتابعين حول حملها بسبب ظهورها ببطن منتفخ قليلا ووزن زائد .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” شكلها حامل ” و ” مبروك الحمل ” و ” بس هاجر حامل ” و ” يا جوجو ما شاء الله شكل في بيبي ربنا يراضي قلبك ويرزق كل مشتاق ” .