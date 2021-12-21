شريهان توجه رسالة لهذه الفنانة : ” ملاك مصري بديع “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 08:51 مساءً - وجهت الفنانة ” شريهان ” رسالة إلى الفنانة ” دنيا سمير غانم ” أعربت من خلالها عن سعادتها بظهور الأخيرة في حفل ” قادرون باختلاف ” لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقيم مؤخرا وحضره الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” .
فنشرت شريهان في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر مقطع فيديو لأغنية ” بلادي اسلمي ” التي قامت بأدائها دنيا سمير غانم في الحفل .
وكتبت شريهان في تعليقها على المقطع : ” ربى يحميكي ويبارك فيكي يا حبيبَتي يا إبنة مصر الجميلة المحترمة الموهوبة جدا .. ملاك مصرى بديع .. دنيا سمير غانم ” .
ومن جانبها أعادت دنيا سمير غانم نشر التغريدة في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت عليها قائلة : ” شكرا جدا يا مثال الاجتهاد والسعادة والقوة والموهبة اللي مفيش زيها .. بحبك أوي ” .
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