شريهان توجه رسالة لهذه الفنانة : ” ملاك مصري بديع “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 08:51 مساءً - وجهت الفنانة ” شريهان ” رسالة إلى الفنانة ” دنيا سمير غانم ” أعربت من خلالها عن سعادتها بظهور الأخيرة في حفل ” قادرون باختلاف ” لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقيم مؤخرا وحضره الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” .

فنشرت شريهان في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر مقطع فيديو لأغنية ” بلادي اسلمي ” التي قامت بأدائها دنيا سمير غانم في الحفل .

وكتبت شريهان في تعليقها على المقطع : ” ربى يحميكي ويبارك فيكي يا حبيبَتي يا إبنة مصر الجميلة المحترمة الموهوبة جدا .. ملاك مصرى بديع .. دنيا سمير غانم ” .

ومن جانبها أعادت دنيا سمير غانم نشر التغريدة في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت عليها قائلة : ” شكرا جدا يا مثال الاجتهاد والسعادة والقوة والموهبة اللي مفيش زيها .. بحبك أوي ” .