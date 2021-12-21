تويتر.. كيف تحمل بيانات حسابك بالكامل إلى هاتفك أو حاسوبك؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يفضل الكثيرون استخدام المنصة تويتر للتواصل الاجتماعي بدلًا من فيسبوك أو غيرها من المنصات الأخرى. وبالتالي تكون حساباتهم نشطة بشكل أكبر من غيرهم من المستخدمين لأنهم يستخدمون المنصة بشكل مكثف.

وتوفر لك المنصة اختيارًا يسمح لك بتحميل بيانات حسابك بالكامل إلى هاتفك أو حاسوبك، وتشمل هذه البيانات جميع التغريدات التي نشرتها بالإضافة إلى أي صورة أو متابعة تمت عبر حسابك.

ويمكنك القيام بذلك عبر تطبيق تويتر في الهاتف المحمول أو الموقع الخاص بهم مباشرةً.

تعمل هذه الطريقة عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو الموقع الخاص بتويتر، وقد تختلف اختيارات الواجهة لكنها تحمل الاسم نفسه وتكون في المكان ذاته.

ويجب عليك في البداية التوجه إلى قسم الإعدادات والخصوصية لحسابك عبر التطبيق أو الموقع. ومن ثم تتوجه إلى قسم حسابك الخاص.

وبعد ذلك تقوم باختيار تحميل سجل بياناتك لدى المنصة، وينقل هذا إلى الصفحة إدخال كلمة المرور وتأكيد حسابك.

وعندما تظهر لك الصفحة التالية، فإنك تحتاج للضغط على اختيار طلب البيانات، وبعد ذلك يجب أن تنتظر قليلًا حتى يتم تجهيز هذه البيانات.

وتجد بعد ذلك بريدًا إلكترونيًا في الحساب الذي قمت باستخدامه لتسجيل تويتر تخبرك بأن بياناتك جاهزة وبأنك تستطيع تحميلها الآن.

ويجب عليك الضغط على كلمة تحميل البيانات والانتقال إلى الرابط الخاص بها، كما تستطيع التوجه مباشرةً إلى قائمة تحميل البيانات من التطبيق أو الموقع لتجد بياناتك جاهزة للتحميل من هناك.

وعندما تنتهي من تحميل البيانات، فإنك تجد هذه البيانات في ملف مضغوط، يجب عليك فك ضغط هذا الملف إلى حاسوبك.

وتجد مجموعة كبيرة من الملفات التي نتجت عن هذا الملف المضغوط، وحتى تتمكن من الوصول إلى بيانات حسابك توجه إلى Your Archive.html.

ويقوم هذا الملف بفتح صفحة خاصة قام تويتر بتصميمها لك، وتعرض هذه الصفحة ملخصًا عن نشاطك في المنصة.

وتشمل أيضًا مجموعة كبيرة من البيانات التي قام المعلنون والمنصة بجمعها عنك واستخدامها في الإعلانات مباشرةً.

وإذا كنت ترغب في الوصول إلى جميع الصور التي قمت بنشرها عبر تويتر، فإنك تجد مجلدًا يدعى tweet_media.

ويحتوي هذا الملف على جميع الملفات والصور التي قمت بنشرها عبر تويتر. كما تجد ملفًا يدعى Readme، ويضم هذا الملف شرحًا لجميع الملفات والبيانات التي تم تحميلها من تويتر.