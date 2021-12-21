كيت ميدلتون تكرر إطلالتها في “رويال فارايتي”.. فكيف بدت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرف دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، بأناقتها وإطلالاتها المميزة، ما يجعلها تتألق بمظهر لا تشوبه شائبة في المناسبات والمشاركات الرسمية.

وعلى الرغم من أنه ليس سراً أن كيت ميدلتون لديها خيارات غير محدودة للملابس، خاصة أنها تعد من أيقونات الموضة والأناقة في بريطانيا، فإنه يبدو أن دوقة كامبريدج لا تخجل من تكرار ملابسها.

وفي ظهورها الأخير في “Royal Variety Performance”، مع الأمير ويليام، شوهدت كيت وهي ترتدي ثوباً أخضر مطرّزاً، وقرطاً ذهبياً، كانت ترتديهما سابقاً خلال جولتها في باكستان عام 2019.

وحضر الأمير ويليام وكيت ميدلتون الحدث السنوي “رويال فارايتي” في قاعة ألبرت الملكية، والذي يدعم جمعية رويال فارايتي الخيرية لمساعدة الفنانين المحتاجين.

وبدت كيت بإطلالة مذهلة بفستان من “Jenny Packham”، تميز باللون الأخضر المطرز بالترتر وحذاء بكعب مصنوع من الجلد المدبوغ؛ بينما ارتدى ويليام بدلة مخملية زرقاء.

وخلال الحدث، استمتع دوق ودوقة كامبريدج بمشاهدة الشخصية التلفزيونية البريطانية، آلان كار، الذي استضاف الحدث المسائي، والذي شهد أيضاً عروضاً من غريغوري بورتر وإلفيس كوستيلو، بالإضافة إلى تعاون خاص للممثلة كيالا سيتل.

في وقت سابق، ارتدت كيت ميدلتون نفس الفستان خلال عرض النصب التذكاري الوطني لباكستان في إسلام أباد، الذي استضافه المفوض السامي البريطاني توماس درو، والذي كانت ترتديه مع وشاح أخضر مطرز، بينما تم تصفيف شعرها بشكل مختلف، حيث تم تثبيته على الجانب مع تجعيد الشعر الفضفاض، في حين بدا مكياجها أنيقاً كالعادة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الخيرية تدعم أعضاء صناعة الترفيه بالمنح والبرامج، حيث تساعد الأموال التي تم جمعها من العرض مئات الفنانين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، الذين يحتاجون إلى المساعدة، التي تكون نتيجة للشيخوخة أو اعتلال الصحة أو المرور بظروف صعبة.