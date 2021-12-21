"ماليش دعوة بفنان اعتزل".. رانيا محمود ياسين ترد على منتقديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة رانيا محمود ياسين على منتقدي تصريحاتها الأخيرة بشأن اعتزال الفنان أدهم نابلسي الفن.

ونشرت رانيا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة علقت عليها: "هو كل ما أقول رأي في شئ على صفحتي وبتكلم مع أصدقائي على صفحتي يتعمل منه حكاية دي قضية تخص الفن ورسالته وماليش دعوة بفنان اعتزل أو احتجب فنيا ما هو حر يعمل اللي هو عايزه".

وأضافت: "أنا بضايق فقط من محاولات تحريم الفن يعني قضية عامة مش خاصة ارحموني من معارك شخصية ماليش علاقة بها أنا عمري بشخصن الأمور ولما بقول مع السلامة لأي شخص ترك الفن فهي مع سلامة الدنيا لن تقف عليه وعلى أي أحد لكن يتزود كلمة المركب اللي تودي فعيب بجد على المواقع المحترمة اللي عايزة تعمل ريت علشان اتشتم وخلاص إنتم هتحرمونا نكتب على صفحتنا بجد ارحمونا".

وأعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء، أمس الإثنين، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

وأضاف: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم، هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".