وفاة الممثلة اليابانية ساياكا كاندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت الفنانة اليابانية ساياكا كاندا، التي لعبت دور "آنا" في النسخة اليابانية المدبلجة من فيلم "Frozen".

وذكر موقع "اليابان بالعربي" نقلا عن "جيجي برس" أن ساياكا كاندا البالغة 35 عاما فارقت الحياة إثر سقوطها من فندق في سابورو، عاصمة محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان.

وتدرس إدارة شرطة محافظة هوكايدو إمكانية إقدامها على الانتحار.

و كان من المقرر أن تؤدي كاندا الدور الرئيسي في مسرحية موسيقية في سابورو، يوم السبت المقبل.

ودخلت كاندا ابنة الممثل ماساكي كاندا والمغنية سيكو ماتسودا المجال الفني عام 2001، واشتهرت بأداء صوت آنا في النسخة اليابانية المدبلجة من فيلم الرسوم المتحركة Frozen "فروزن".