إيرادات الاثنين.. "برا المنهج" الأول.. و"عروستي" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 9 أفلام، هي: "ريتسا"، "برا المنهج"، "المحكمة"، "فرق خبرة"، "عروستي"، "ماكو"، "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام التسعة مجتمعة أمس الاثنين 20 ديسمبر إيرادا بلغ 279 ألفًا و159 جنيها، موزعة على النحو التالي..

برا المنهج

احتل فيلم "برا المنهج" صدارة إيرادات شباك التذاكر، محققا 121 ألفًا و574 جنيهًا.

"برا المنهج" سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

ريتسا

في المركز الثاني جاء فيلم "ريتسا"، بعد تحقيقه 60 ألفًا و409 جنيهات.

"ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان.

المحكمة

وفي المركز الثالث يأتي فيلم "المحكمة"، محققا 45 ألفًا و505 جنيهات.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، كريم عفيفي، أحمد داش، مايان السيد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز الرابع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 174 ألفًا و926 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

عروستي

وجاء فيلم "عروستي" في المركز الخامس وحقق 15 ألفا و451 جنيها.

"عروستي" تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.

الإنس والنمس

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 14 ألفا و898 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

ماكو

فاز بالمركز السابع فيلم "ماكو" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 2119 جنيها.

"ماكو" إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي .

العارف

في المركز الثامن يأتي فيلم "العارف- عودة يونس"، والذي حقق إيرادا قُدر بـ769 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

موسى

واحتل المركز التاسع فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 508 جنيهات.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.