دنيا سمير غانم تهنئ محمد محمود عبد العزيز بعقد قرانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تهنئة الفنان محمد محمود عبد العزيز بعقد قرانه، الذي عقده صباح اليوم الثلاثاء.

ونشرت دنيا، صورة لمحمد محمود عبد العزيز وزوجته، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها: "ألف مبروك يا أخويا، ربنا يسعدكم يا رب".

وأعلن الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، عقد قرانه رسميا، ووجه رسالة مؤثرة إلى والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

نجل الساحر نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو من عقد القران، وكتب: "رسالة الى أبى الغالى: أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم أن حضرتك مبتفارقنيش بس بجد دى من أكتر المواقف اللي كان نفسي تحضرها معايا".

وتابع: "رسميا مستر أند مسز عبدالعزيز، اللهم لك الحمد والشكر، لقد تزوجنا بفضل الله شرعاً وقانوناً أمام الله وأمام الجميع".

استكمل: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير.. اللهم اكرمنا واكتب لنا الخير وابعد عنا أي شر وارزقنا بفضلك بما ينفعنا وتعرف أنه خير لنا فأنت الرزاق الكريم وعلام الغيوب وما تجود به علينا أفضل بكثير مما نتمناه لأنفسنا".

واختتم: "دعوات حضراتكم وربنا يفرح قلوبكم جميعاً إن شاء الله، شكر خاص لتصوير وإخراج ابنى البكري وأخي الأصغر كريم محمود عبدالعزيز".

وأعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، في 25 أغسطس الماضي، خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى "سارة".