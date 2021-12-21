حقيقة وفاة الفنانة سميرة توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد ساعات من إعلان إحدى المذيعات في إذاعة دمشق الرسمية خبر وفاة الفنانة الكبيرة سميرة توفيق، أصدرت إذاعة دمشق اعتذارا عن الخبر بعد التأكد من سلامة الفنانة الكبيرة.

وكتبت الإذاعة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "إذاعة دمشق إذ تتمنى للفنانة الكبيرة سميرة توفيق الصحة وطول العمر، تعتذر عن نعيها للفنانة الكبيرة، إذ استقينا الخبر عن صفحة تابعة لنقابة الفنانين الأردنيين التي نعت الفنانة ومن ثم تبين لنا أنها صفحة مزورة".

وتابعت: "إذاعة دمشق إذ تحرص على المصداقية وبتحري الخبر من نقابة الفنانين الأردنيين فإنها تتمنى للمطربة القديرة كل الخير والصحة".

الفنانة الكبيرة سميرة توفيق ولدت في لبنان عام 1935، وتعتبر من أشهر المطربات اللبنانيا وقدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأغاني الناجحة منها: "أسمر خفيف الروح، بطلت الحب، ذهب ما بدي، ولهان، بطلت الحب" وغيرها.