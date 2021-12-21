هاجموه في العراق وانتقدوه بالكويت.. أزمات محمد رمضان بالدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار الحفل الذي أقامه الفنان محمد رمضان في العراق يوم 10 ديسمبر الماضي، حالة من الجدل، وصلت إلى حد تعرضه للهجوم من رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وأحد رجال الدين هناك.

وتعد الأزمة الحالية، واحدة من سلسلة أزمات أثيرت حول الفنان محمد رمضان في الدول العربية، منها ما يخص حفلاته، وأخرى بسبب صوره ومواقف له.

محمد رمضان ونوري المالكي

الفنان محمد رمضان، قام مؤخرا بنشر عبر حسابه في موقع "إنستجرام" بنشر مقطع فيديو، يظهر به نوري المالكي رئيس وزراء العراق الأسبق، وهو يهاجمه قائلا: "عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق".

وعلق الفنان محمد رمضان على الهجوم، بنشر لقطة لشخصية "رفاعي الدسوقي" من مسلسل "الأسطورة" قال فيه: "أنا الشيطان كان بيستعيذ بالله مني"، مكتفيا بوضع وجه ضاحك في إشارة إلى سخريته من تصريحات رئيس وزراء العراق الأسبق.

محمد رمضان ورجل دين عراقي

الفنان محمد رمضان، سبق ونشر أيضا عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لرجل الدين الشيعي العراقي جعفر الإبراهيمي، يهاجمه بعد حفله الأخير في العراق، قائلا "الأسود القبيح".