هاجموه في العراق وانتقدوه بالكويت.. أزمات محمد رمضان بالدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
أثار الحفل الذي أقامه الفنان محمد رمضان في العراق يوم 10 ديسمبر الماضي، حالة من الجدل، وصلت إلى حد تعرضه للهجوم من رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وأحد رجال الدين هناك.
وتعد الأزمة الحالية، واحدة من سلسلة أزمات أثيرت حول الفنان محمد رمضان في الدول العربية، منها ما يخص حفلاته، وأخرى بسبب صوره ومواقف له.
محمد رمضان ونوري المالكي
الفنان محمد رمضان، قام مؤخرا بنشر عبر حسابه في موقع "إنستجرام" بنشر مقطع فيديو، يظهر به نوري المالكي رئيس وزراء العراق الأسبق، وهو يهاجمه قائلا: "عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق".
وعلق الفنان محمد رمضان على الهجوم، بنشر لقطة لشخصية "رفاعي الدسوقي" من مسلسل "الأسطورة" قال فيه: "أنا الشيطان كان بيستعيذ بالله مني"، مكتفيا بوضع وجه ضاحك في إشارة إلى سخريته من تصريحات رئيس وزراء العراق الأسبق.
محمد رمضان ورجل دين عراقي
الفنان محمد رمضان، سبق ونشر أيضا عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لرجل الدين الشيعي العراقي جعفر الإبراهيمي، يهاجمه بعد حفله الأخير في العراق، قائلا "الأسود القبيح".
محمد رمضان من جهته علق على المقطع، وكتب: "كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله، عموما أنا مسامح حبًا واحترامًا للشعب العراقي وكل الاحترام والتقدير لكل الأديان وكل الطوائف
غضب كويتي
ظهور الفنان محمد رمضان مع حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ونشره صورته معها عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، أثار غضب الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وطلبت منه من خلال فيديو نشرته عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، بتقديم اعتذاره للشعب الكويتي.
وعبر حسابها على موقع فيسبوك، علقت فجر السعيد على صورة الفنان محمد رمضان مع حرير، وكتبت: "المثير للجدل محمد رمضان ينشر على حسابه الشخصي صورته مع حفيدة صدام حسين، يا محمد من تفتخر بنشر صورتك مع حفيدته قاتل شعبه وغازي جاره وحارق نفطه وسبب كل الكوارث اللي مرت على العرب من يوم غزا الكويت إلى الآن، من حقك تصور مع جمهورك أيا كان ولكن أن تنشر صورة حفيدة غازي الكويت فهذا تحدي لمشاعر جمهور كان يحبك".
أزمة غزة
ومع بداية عرض مسلسل "موسى" في رمضان الماضي، تعرض الفنان محمد رمضان للهجوم بدعوى تقديمه قطاع غزة كمركز لتجارة المخدرات، وقام محمد أبو ثريا مدير إدارة الإنتاج الفني في حركة حماس، بالتعليق وقال في تصريحات له: "تدين حماس الزج باسم قطاع غزة في المسلسل المصري موسى".
ومن جهته رد الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، وكتب: "أطلب مشاهدة باقي المسلسل، قبل التهديد وزرع الفتنة بيني وبين أهل غزة الكرام".
وأضاف: "في أحداث العمل، عندما أصيب موسى قاموا بعلاجه ورعايته، وهو ليس تاجر مخدرات، بل تعلم من غزة التجارة الشريفة، وقاموا بمساعدته معنويا ماديا ومعنويا نظرا للأخوة العربية، حتى أصبح رجل أعمال ناجح، وللعلم الأحداث تدور عام 1943".
حملة مغربية
مع إعلان الفنان محمد رمضان على صفحته بموقع إنستجرام، عن إقامته حفل غنائي في مراكش المغربية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تدشين هاشتاج بعنوان "لا نريد محمد رمضان في المغرب".
وجاءت التعليقات على النحو التالي: "اللي ميحترمش ولاد بلدنا يشرب من ماء البحر"، و"أنا ضد استقباله في بلدنا، والعين بالعين والبادي أظلم" وغيرها.
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، أغنية "جو البنات" التي قدمها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي أقيم يوم 14 أكتوبر الماضي، مع نجمي المغرب ريد وان ونعمان بلعياشي.