شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم: ملاك مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة شريهان رسالة للفنانة دنيا سمير غانم تدعمها وتعبر عن مدى حبها لها.

وكتبت شريهان تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ربي يحميكي ويبارك فيكي يا حبيبتي يا ابنة مصر الجميلة المحترمة الموهوبة جدا، ملاك مصري بديع".

وكانت دنيا سمير غانم ظهرت خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعتبر هذا الظهور لدنيا سمير غانم هو أول احتفالية تشارك بالغناء بها بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز.

ووجهت دنيا رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتكريم مسيرة والدها الفنان سمير غانم.

وأدت دنيا سمير غانم، أغنية سلام على أهل مصر الكرام بلغة الإشارة رفقة عدد من الشباب من ذوي الهمم.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلامه لدنيا سمير غانم، قائلا: برحب بيكي ومش عايز أقول أعزيكي ولا حاجة، لكن ده قدر الله فينا كلنا، وبشكرك على مساهمتك في كنزنا من الشباب ذوي الهمم.

وردت دنيا سمير غانم: متشكرة جدا وبشكرك على تقديرك لمشوار بابي.. شكرا جدا لحضرتك.