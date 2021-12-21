عمرو سلامة: "بيمبو" قصة غموض محكية بشكل جديد.. والمنصات "فاتحة خير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد المخرج عمرو سلامة، على أهمية دور المنصات الرقمية في صناعة السينما والدراما اليوم، معتبراً "أنها كانت فاتحة خير لأنها خلقت مجالاً، لتقديم نوعاً جديداً من الأفلام والمسلسلات، نتمكن فيه من تقديم قصصنا بشكل مركز أكثر، فلا نضطر لكتابة أكثر مما تحتاجه القصة، كما أنها تعطينا مساحة أكبر ووقتاً أكثر للعمل".

أضاف سلامة، في بيان صادر عن mbc، أن "السنوات الماضية أثبتت أن المنصات هي المفضلة لدى الجيل الجديد، وتؤمن له الأعمال الملائمة وهو ما ليس متاحاً على المنصات التقليدية".

أشار إلى أن مسلسله "بيمبو" الذي انطلق عرضه على منصة "شاهد"، هو قصة غموض محكية بشكل جديد وتجمع التشويق والكوميديا، عن شاب يتاجر في المخدرات، لكنه مقتنع بأنه أكبر من ذلك، ويحاول إيجاد فتاة مفقودة، هي صديقة فتاة يحبها، وهدفه في الأساس إيجاد معنى أكبر لحياته.

وأعلنت منصة "شاهد"، اليوم الثلاثاء، انطلاق عرض الدراما الاجتماعية الشبابية المليئة بالمغامرات والصراعات مسلسل "بيمبو" من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، على "شاهد VIP"، من "أعمال شاهد الأصلية".

مسلسل "بيمبو" يضم النجوم: أحمد مالك، هدى المفتي، ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد، ومجموعة من الضيوف منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرين، تأليف محمد أديب، وشاركه في كتابة السيناريو والحوار كل من خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار.