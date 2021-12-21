أيام قرطاج الموسيقية تحتفي بالمواهب التونسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - ما تزال فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية بدورته السابعة مستمرة وقد اختارت إدارته هذا العام الإحتفاء بالمواهب الواعدة الذين بدؤوا يخطون بصمتهم في الساحة الفنية.

و تجارب هؤلاء الفنانين تتمثل في أكثر من نصف العروض المبرمجة في المهرجان (22 عرضا موسيقيا) عبر مشاريع إبداعية أصيلة تراوح بين الامتداد في الثقافة الموسيقية التونسية بما تحويه من زخم وتنوع وبين موسيقات العالم من جاز وراب وبلوز والكتريك وغيرها..

من هذا المنطلق، قدم وجدي الرياحي عرضا مفعما بالايقاعات التي خاطبت الوجدان على نسق موسيقى الجاز.

في ذات العالم المليء بالحركية والحماسة، قدمت مجموعة “خماسي نيورو” لأحمد اليتيم عرضا يجمع بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية التقليدية وموسيقى شمال افريقي.

ومع رباعي قيس فريحات وأصدقائه، سيكون الجمهور على موعد مع “هوية” المشروع الموسيقي الذين يمزج بين عوالم موسيقية مختلفة تمتد من شمال إفريقيا إلى الغرب مرورا بالشرق الأوسط.

في “ترانزيت”، يمزج منير بن هبل ذكريات طفولته والموسيقى الأمازيغية التي غنتها جدته مع الموسيقى الغربية بما في ذلك موسيقى الجاز الكترو.

اما خماسي سليم عبيدة، فيستلهم من الأسئلة المتعلقة بنسق الحياة، للرسم ملامح رحلة موسيقية بمثابة المتنفس الذي يمكن المستمع إلى ألوانها من اكتشاف اوجه آخر من شخصيته.

وفي “إدراك”، يأخذ الملحن سامي اللوزي مسافة بعيدة عن عالم مليء بالضوضاء حيث عبر عنها في ألحان تفضي إلى شكل معين من الإدراك.

ومع فن الناي لرباعي نبيل عبد المولى ، يضرب عشاق الموسيقى موعدا مع حفل موسيقي قائم على الارتجال ويتميز بأصوات أصيلة وحديثة تنهل من عالم الطرب.

وفي “وراء حدود السائد، تطرح مجموعة طريق تأملات موسيقية، تتجلى في تأويلات مختلفة لمسارات الحياة والسفر، والطرقات بكل ما تحويه من زخم.

وفي الكاسات، يقدم عازف الجيتار أمين الذويبي مشروعا موسيقيا متمردا على كل الاطر، تتماهى فيه الموسيقى الحديثة والبديلة.

وفي العروض المحتفية بالفنانين التونسيين الشبان، يحضر، أيضا، الدي جي بنجامي، ليقدم مشروعات موسيقيا مغايرا يمزج فيه بين الموسيقى الالكترونية والأصوات التونسية التقليدية.

وفي عرض “دنيا” يقدم محمد علي شبيل ومحمد بن صالحة مشروعا ابداعيا مختلفا ومتفردا ولد من رحم لقاء موسيقي بين هذين الفنانين اللذين يحملان الكثير من التنوع في مسيرتها.

وفيما يقدم الاخوان نور عرجون وسليم عرجون، أغان باللهجة التونسية قائمة على نصوص شعرية وهوية تفضي إلى عالم غني بالموسيقى وحديث ومتعدد الأوجه، تدعو مجموعة “مرايا” الجمهور إلى سبر تفاصيل اللقاء بين آلة العود ( حسان سعيداني) وآلة القانون (شيماء قويدر) واكتشاف خلاصة المزج بين هذه الاصوات.

وفي تناغم مع فلسفة الدورة السابعة لأيام قرطاج الموسيقية، يحضر مشروع “أمل” بإمضاء أنيس بصيلة وسامية الغربي والذي يتمثل في التعاون الفنانين الهواة وخلق فرص للموسيقيين الشباب لتقديم مشاريعهم الفنية.

وعبر مشروعها الموسيقي من “الروح إلى القلب”، تنطلق “آزا” من تجارب وقصص ذاتية لتعانق التجارب الجماعية المشتركة لتشكل ملامح موسيقى تحاكي قصيدة تروي الحرية الفردية والفكرة على طريقتها.

ومن خلال الجمع بين عوالم موسيقية مختلفة واستنادا على كلمات تنزل من الواقع بمختلف أبعاده، يطرح كل من تبغا بلادنا وبازا مشروعين موسيقيين يغوصان في ثنايا موسيقية مختلفة.

وفي فعاليات أيام قرطاج الموسيقية، يكتشف الجمهور أيضا عرض “هوسا” لمحمد بن سلامة، ويسافر في مسارات البحث والابتكار التي خالها وهو يوثق لإرث تونس من الايقاعات المضاربة في العمق.

ومن عالمه الموسيقي، الذي تتماهى فيه موسيقات مختلفة، ينسج الفنان إسلام الجماعي ملامح مشروعه الذي يند عروقه في التراث وينفتح على إيقاعات العالم.

وفي موجات إيجابية لحاتم فريكة وأصدقائه موعد مع الامل والتفاؤل في مشروع موسيقي إبداعي يجمع أصواتا وإيقاعات مختلفة.

ولم تنس أيام قرطاج الموسيقي عشاق موسيقى الميتال والروك الذين سيكونون على موعد مع موسيقى ميتال شرقية تقدمها مجموعتي “نواثر” و”بروغريسيف روك كروز”.