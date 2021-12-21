زينة تذبح خروفين بإسم طفليها لهذا السبب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 06:57 مساءً - قامت الفنانة ” زينة ” بذبح خروفين بإسم طفليها ” زين الدين ” و ” عز الدين ” كصدقة لهم وبنية شفائهم من الوعكة الصحية التي ألمت بالأسرة بأكملها .

حيث كانت قد أعلنت زينة في مقطع فيديو لها نشرته مؤخرا عن إصابتها ونجليها ووالدتها بنزلة برد شديدة مطالبة الجمهور بالدعاء لهم بالشفاء والحذر في تلك الفترة لشدة المرض .

ونشرت زينة من خلال خاصية الاستوري صورا للخراف قبل الذبح فكتبت في تعليقها على صورة : ” خروف زين .. داووا مرضاكم بالصدقة وخير الصدقة الإطعام ” .

وفي صورة أخرى علقت : ” خروف عز ” .. ثم شاركت بعد ذلك صورة للحوم التي تم تجميعها بعد عملية الذبح وهي موضوعة بداخل الأكياس البلاستيكية وكتبت : ” اللهم تقبل يارب ” .