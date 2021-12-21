دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع بهذه الطريقة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 06:57 مساءً - احتفلت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” بمرور 9 سنوات على زواجها من المنتج البحريني ” محمد الترك ” بطريقة مميزة من خلال مقطع فيديو يوثق العديد من اللحظات والأحداث والذكريات لهما في تلك السنوات .

فنشرت دنيا بطمة عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو يتضمن عدد من اللقطات التي جمعتهما بدءا من حفل زفافهما ومرورا بإنجابها لإبنتيها غزل وليلي روز وصولا إلى دعم زوجها لها في قضيتها الشهيرة والمعروفة إعلاميا ب ” حمزة مون بيبي ” .

وكتبت دنيا بطمة بعض العبارات على كل صورة من الصور في إشارة منها إلى كل مرحلة فقالت : ” إلى حبيب عمري .. تاريخ الذي جمعني بك سميته أجمل تواريخي يوم ، يوم السبت 21/12/2013 أجمل تاريخ بحياتي .. بداية لحكايتي معك ، بداية عشقي وتأسيس مملكتي معك ” .

وتابعت : ” كل عام وأنت سعادتي ، كل عام وأنت فرح قلبي .. دنيا بطمة الترك .. مدام السيد محمد الترك قانونا وشرعا وللأبد .. 16/6/2017 ربي رزقنا بفرحتنا الأولى غزل الترك ” .

وأضافت متحدثة عن مساندة زوجها لها في أزماتها : ” 20202 في أوقات الصعبة كنت سندي ومصدر قوتي .. معك دائما أشعر بالأمان رغم المشاكل الصعبة لأني متأكدة أنك مستعد أن تفعل المستحيل من أجلي ” .

واستكملت : ” في عز أزمتنا ربي رزقنا بفرحتنا التانية هدية صبرنا أميرتنا ليلى روز الترك .. واليوم عيد زواجنا التاسع ، تسع سنوات من الحب والعشق تقاسمنا الحلو والمر ، كنا لبعضنا الأمان والسند ” .

واختتمت دنيا بطمة : ” دمت لي زوج محب ووفي وربي يديمك لي .. لو ينعاد عمري بختارك بأول لحظة لتكون نصفي التاني وأب لعيالي .. أحبك يا أجمل وأغلي شئ بعمري .. زوجتك دنيا بطمة ” .

فيما كتبت في تعليقها على المقطع : ” ذكرى عيد زواجي 21/12/2021 .. شكرا لك حبيبي على كل شي عشنا سنوات على الحلوة والمرة وكنت وستظل سندي .. الله لا يحرمنا منك ويخليك لعيالك كل عام وانت حبيب قلبي احبك كلمة قليلة في حقك ” .

ومن جانبه نشر المنتج محمد الترك صورة تجمعه بزوجته دنيا بطمة عبر حسابه على إنستجرام بمناسبة عيد زواجهما وعلق عليها بكلمات رومانسية قائلا : ” كل عام وانتي ملكتي وحبيبتي وصديقتي وبنتي .. الأيام تمر وعشقي لكي يزداد الله لا يحرمني منك ” .