فيديو – قصي خولي يحيك مقلباً بفريق عمل مسلسل “الوسم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في بث مباشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فاجأ النجم السوري قصي خولي الموجود في سلوفانيا لتصوير آخر مشاهد مسلسل “الوسم” بنجاته هو وفريق العمل اسماعيل تامر ورامي نابلسي من حادث سير، حيث كان يقود سيارته ويحيّي متابعيه، معلناً عن إنتهاء تصوير مسلسل “الوسم”، وآملاً في أن ينال إعجابهم.

وقال”لا أعلم ما إذا كنتم تتابعون مسلسل “بارانويا” على أمل أن تحبوه”، وفي الأثناء وصل قصي أمام كادر التصوير لفريق عمل المسلسل لأخذ المشاهد من داخل السيارة التي كان يقودها ، وأراد أن يجري مقلباً بفريق العمل، فقام بزيادة السرعة بشكل جنوني حتى بدا وكأن السيارة ستنقلب ولا يمكنه أبداً السيطرة عليها بسبب تعطل المكابح حيث صرخ بأعلى صوته “ما في فرامل ما في فرامل”، ما أحدث ذعراً وخوفاً في صفوف فريق العمل والمتابعين ما لبث أن اكتشف أنها لعبة من ألاعبيه.

وكتب قصي معلقّا على الفيديو مع وجه ضاحك “صباح الخير، كنا حنعمل حادث”.

واستحوذ هذا الفيديو على إعجاب المتابعين الذين تفاعلوا مع قصي، معربين عن خوفهم عليه وكتب أحدهم:” أحلى لايف نوّرت الدنيي ، والله ارتعبت من المقلب وقف قلبي، الله يحميك ويبعد عنك كل شر يا روحي ويسعد قلبك وروحك الحلوة”.