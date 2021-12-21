بطريقة كوميدية.. شيماء سيف تكشف نسبة الخير والشر بداخلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازحت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بمقطع فيديو كوميدي، نشرته عبر حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيه وهي تكشف عن نسبة الخير والشر بداخلها بطريقة كوميدية، أحدثت تفاعلاً كبيراً من جانب الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت سيف في الفيديو بفلاتر كوميدية، تكشف عن نسبة الخير والشر بها، إذ كانت تتمايل على أنغام أغنية “تحيرك” للفنان عمرو دياب، ليستقر “الفلتر” عند نسبة الخير 99%، ما يثير ضحكات شيماء بشكل كوميدي.

وتفاعل نجوم الفن مع المقطع الساخر، حيث قالت الفنانة جيسي عبده: “أحلى قلب في الدنيا”، وحاز الفيديو إعجاب المتابعين وعلقوا بـ”إيموجى” ضحك، وتمنوا لها السعادة دائماً، كما تفاعل وسام صباغ والمطربة أمينة.

يذكر أن شيماء سيف عرضت، مؤخراً، مسرحية “عائلة تس” من إخراج أوتاكا، وبطولة بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، محمد سلام، أوس أوس، وسليمان عيد، وغيرهم، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

وآخر أعمال شيماء الدرامية مسلسل “في بيتنا روبوت”، من إخراج وليد الحلفاوي، ومن بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي.