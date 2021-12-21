ديانا كرزون تلتقي جمهورها في “إكسبو دبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تحيي السوبر ستار الأردنية ديانا كرزون، مساء يوم الخميس 23 ديسمبر الحالي، حفلاً جماهيرياً في “إكسبو دبي”.

ويأتي الحفل ضمن السهرات الجماهيرية التي ينظمها المعرض العالمي لأبرز نجوم الغناء العربي، بموازاة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحتضنها إمارة دبي حتى شهر أبريل المقبل.

وستقدم ديانا في الحفل، تنويعات طربية من أغنياتها الخاصة، إضافة إلى مكس من أغنيات بلاد الشام، كما ستغني ميديلي لأشهر أغنيات الدبكة المشهورة في الاردن وفلسطين.

ومن بين الأغاني التي ستقدمها ديانا، أغنية “لفلفني” من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى، والتي قدمتها لأول مرة أمام جمهور “مهرجان جرش للثقافة والفنون”، الصيف الماضي، إذ ما زالت أصداء حفلها الجماهيري أنذاك متواصلة حتى اليوم.