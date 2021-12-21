خالد النبوي يدخل المنافسة في موسم رأس السنة السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينافس النجم المصري خالد النبوي، فى موسم رأس السنة السينمائي بفيلمه الجديد “قمر 14″، الذي قرر منتجه أحمد السبكي طرحه في جميع السينمات يناير المقبل، لينضم إلى قائمة الأفلام الموسمية في رأس السنة الجديدة.

ونشر السبكي برومو الفيلم عبر حسابه في “إنستغرام”، كاشفاً نبذة من أحداث الفيلم، دعا فيها إلى عدم التفريط في من نحب، متابعاً: “الحدوتة لسه تفاصيلها كتير”، ثم أعلن عن موعد طرح الفيلم، وهو 12 يناير 2022.

وروج خالد النبوي للفيلم، من خلال حساباته الشخصية، ونشر بوستر الفيلم لتشويق الجمهور، وتفاعل الجمهور معه، متمنين له أن يكون فيلماً قوياً.

يذكر أن فيلم “قمر 14” قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، وسليم سليمان.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال 5 حكايات مختلفة، لكنها تنتهي في ليلة واحدة، ويكون فيها القمر بدراً، أي يوم 14، ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم، وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

وتضم الحكاية الأولى: الفنان محمد الشرنوبي وغادة عادل وكريم فهمي وعارفة عبد الرسول ومحمد مهران، بينما الحكاية الثانية من بطولة الفنان أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وأحمد بدير ومحمد جمعة. أما الحكاية الثالثة، فتضم أحمد مالك وبيومي فؤاد ومي الغيطي، والرابعة لدينا الشربيني وأحمد الفيشاوي ومحمد علاء جامايكا وليلى عز العرب، والحكاية الخامسة يشارك فيها خالد النبوي وشيرين رضا.