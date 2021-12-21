نسرين طافش تقتحم عالم العطور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة السورية، نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها بإطلاق عطر جديد، يحمل اسم “نسرينا”، حيث روجت له عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

ونشرت صوراً دعائية، لتشارك الجمهور ملصقات الحملة الدعائية الخاصة بعطرها، الذي يتكون من ثلاثة عطور، وصفتها بأنها “ساحرة.. راقية.. جذابة”.

على صعيد آخر، تحضر طافش لمسلسل سوري بعنوان “جوقة عزيزة”، وتلعب خلاله شخصية عزيزة، أول امرأة في سورية تؤسس مسرحاً لفنون التمثيل والغناء والرقص باسمها في الثلاثينات من القرن الماضي، رغم معارضة المجتمع للفن بشكل عام آن ذاك، وسيتم التصوير قريباً.

يذكر أن الفنانة نسرين طافش أعلنت، في وقت سابق، اعتذارها عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد “جوقة عزيزة” في سوريا، وهو من تأليف خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.