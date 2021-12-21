شيرين عبد الوهاب تحصد المزيد من النجاح.. “كلها غيرانة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى أغنية “كلها غيرانة” للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أصداءاً إيجابية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وحققت الأغنية أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط على صدورها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “كلها غيرانة” من كلمات محمد مصطفى، وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي، وطرحتها شيرين من ألبومها الجديد والمرتقب صدوره في الأسابيع المقبلة.

وكانت أغنية “كلها غيرانة” قد تصدّرت الترند الأوّل عبر موقع “يوتيوب” في مصر والسعودية والإمارات والكويت وعدد من البلدان العربية والأجنبية، إذ تركت الأغنية أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها.