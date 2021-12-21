شكرا لقرائتكم خبر عن مش كلها أحزان.. 5 أغانى "فرفوشة" بمشوار أمير الغناء هانى شاكر.. فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أمير الغناء العربي هاني شاكر بعيد ميلاده الـ 69، حيث ولد في 21 ديسمبر 1952، وامير الغناء العربي، معروف أيضا بلقب أمير الأحزان، نظرا لأنه قدم قدر كبير من الأغاني الدرامية الحزينة، وذلك بالإضافة الي صوته الطربي، وهو ما أضاف إليه طابع حزين في أغانية، لكن ليست كل أغاني هاني شاكر حزينة، فأمير الغناء العربي لديه في جعبته أغاني "فرفوشة" وفي عيد ميلاد هاني شاكر نذكرك بـ 5 أغاني "فرفوشة" في مشواره.