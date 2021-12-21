شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما والرومانسية زمان فى برومو فيلم بيتر دينكلاج الجديد Cyrano .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركةUniversal فيديو ترويجى جديد لفيلمها الجديدCyrano ، الذى سيطرح بدور العرض المختلفة حول العالم فى 21 يناير من العام المقبل 2022، العمل من بطول الممثل العالمى بيتر دينكلاج، الشهير بلعبه شخصية تيريون لانيستر من المسلسل الأسطورى Game Of Thrones.

ويدور الفيلم الجديد Cyrano فى إطار رومانسى ودراما وأكشن، حيث يحكى قصة رجل سابق لعصره Cyrano de Bergerac الذى يُبهر سواء من خلال التلاعب بالألفاظ فى مبارزة لفظية أو بالسيوف فى مبارزة، لكنه مقتنعًا أن مظهره يجعله غير مستحق حب صديقتة المخلصة، روكسان، وبالتالى لم يعلن Cyrano بعد عن مشاعره تجاهها، ما أدى إلى وقوع روكسان في حب كريستيان من النظرة الأولى.

فيلمCyrano من بطولة هالي بينيت، بن مندلسون، بيتر دينكلاج، كلفن هاريسون جونيور، بشير صلاح الدين، ديفيد مونتيث، سكوت فولان، سام أميدون.

فيلم Cyrano الجديد خطف أنظار الحاضرين بموسيقاه التى صممها كل من آرون وبرايس ديسنر، اللذان نجحا في تأليف موسيقى C’mon C’mon، ووصف الكثيرين دور دينكلاج في الفيلم بانه "رائع وببساطة، ويمكنه حصد ترشيحه لأول ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار القادمة.

ويشارك دينكلاج في بطولة فيلم The Toxic Avenger، بجوار كل من كيفين بيكون، وجاكون تريمبلاس وتايلور بيج، وسيقوم الكاتب Macon Blair بكتابة وإخراج الفيلم الجديد، الذى سيدور حول حول البطل الخارق الشهير "Toxie".

كما سيلعب الممثل كيفن بيكون دور الشرير في الفيلم الجديد "The Toxic Avenger"، أمام كل من بيتردينكلاج، جاكوب تريمبلاي وتايلور بيج، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع "thewrap".

سيقوم الكاتب Macon Blair بكتابة وإخراج الفيلم الجديد، الذى سيدور حول حول البطل الخارق الشهير "Toxie"، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج العمل الجديد في بلغاريا خلال الشهر الجارى.

ويتبع فيلم "The Toxic Avenger" الحامي الوحشي لـ Tromaville ، NJ ، الذي ولد عندما وقع Melvin في وعاء من النفايات السامة، وبالتالى تحول إلى بطل متحورمثير للاشمئزاز ولكنه فى نفس الوقت، محبوب، يقف في وجه المتنمرين والفساد بحماسة، حيث يقوم بـ فعل الخير ويضرب الشر بوحشية بطريقة غير آمنة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thewrap".