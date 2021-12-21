شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر والليثى وأمينة فى حفل غنائى واحد ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم هانى شاكر، حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في أحد الفنادق، ويشارك في الحفل المطرب محمود الليثى والمطربة أمينة ، ومن المقرر أن يقدم هانى شاكر باقة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.





وأحيا النجم هانى شاكر، الشهر الماضى، حفلاً غنائيًا بأبو ظبى على مسرح اتحاد أرينا، وخلال الحفل قدم الفنان الكبير مجموعة من أغانيه سواء التى طرحها مؤخرا أو التى قدمها على مدار مشواره الغنائى الكبير.

وكان هاني شاكر، قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا بمهرجان "بابل" الدولي بالعراق، وعبر النجم هانى شاكر، خلال حفله، عن سعادته بعودة مهرجان بابل بعد توقف، إذ قال لـ5 آلاف متفرج حضروا الحفل: "وحشتونى جدا، بعتذر عن التأخير بسبب مشكلة فى الصوت، وجودى معاكوا مفرحنى جدا، سعيد بعودة مهرجان بابل من جديد لشعب عظيم زى الشعب العراقى".

وطرحت المطربة الشعبية أمينة، مؤخرا أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "صحاب فاشوش"، وهى ضمن أغنيات ألبومها الجديد "تجار السعادة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أيمن الطويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع اسلام شيتوس.