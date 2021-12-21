شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب وفاة المغني كارلوس مارين عن عمر يناهز الـ 53 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Variety، عن سبب وفاة المغني كارلوس مارين، عن عمر يناهز 53 عامًا، حيث كان سبق وأعلن عن وفاته دون التصريح بالسبب، إلا أن الموقع كشف عن وفاته بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وذلك من خلال أعضاء فرقته، حيث نُقل كارلوس إلى مستشفى مانشستر الملكي في 8 ديسمبر وتم وضعه في غيبوبة طبية، إلى أن توفى بسبب فيروس كورونا.



المغني كارلوس مارين

كارلوس مارين، هو عضو في إيل ديفو وهي فرقة موسيقية غربية، تغني البوب الأوبرالي، وأهم أعضائها الإسباني كارلوس مارين، والسويسري أورس بولر، الامريكي ديفيد ميلر، والفرنسي سباستيان إيزمبار.

وكان توفي كارلوس مارين ، المغني الإسباني عضو Il Divo ، عن عمر يناهز 53 عامًا ، وفقًا لما أعلنته المجموعة الموسيقية على حسابها الرسمي على Twitter.

حيث كتبوا: "مع الأسف الشديد نخبرك أن صديقنا وشريكنا كارلوس مارين قد رحل سوف يفتقده أصدقاؤه وعائلته ومعجبيه لن يكون هناك صوت أو روح أخرى مثل كارلوس".