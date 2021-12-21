إبنة الفنانة عفاف راضي تكشف عن تعرضها للتحرش من عازف شهير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 05:45 مساءً - كشفت المطربة ” مي كمال ” إبنة الفنانة المصرية ” عفاف راضي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرضها للتحرش من جانب عازف بأحد الفرق المعروفة يدعى ” فيليب أنور ” .

ونشرت مي كمال مجموعة من الصور تتضمن محادثة بينها وبين فيليب أنور منذ ثلاث سنوات والتي توثق تحرشه بها لفظيا .. كما أشارت في تعليقها عليها إلى تفاصيل الواقعة .

فكتبت قائلة : ” الموضوع ده عن المتحرش فيليب أنور عازف الكيبورد في فرقة معروفة وهو بيعزف مع مغنين وفرق كتير ومنتشر جداً في الـ scene .. أكتر حاجة مستفزاني أني لو كنت طلعت ووريت الـ screenshots دي للناس من ٣ سنين يمكن مكنش كمّل يتحرش بالكم ده من البنات ” .

وتابعت : ” بس حسيت إني أولًا مش عايزة أى حد مخه مريض يرمي عليا أنا اللوم إن أنا بتاعت مشاكل وبرضو للأسف من كم الاعتذارات اللي قعد يعتذرهالى ساعتها أنا صدقت إن دى أول مرة يتكلم كده، واستحرمت أسوّأ سمعته من موقف واحد ومحطتلوش في دماغي ساعتها عنوان متحرش ” .

وأضافت مي : ” بعد 3 سنوات؛ لا يزال يفعل الشىء نفسه مع أشخاص آخرين وكانت إحدى الحوادث المبلغ عنها مع إحدى الفتيات جسدية .. البني آدم ده تعريف المتحرش المستهتر الساذج لأن ده واحد دخل بيتي وقابل جوزي وعارف هو ممكن يشوف مننا عواقب شكلها إيه ” .

واستكملت : ” ومع ذلك قرر يقول لي الكلام ده وفي chat لكن في غيره مش أغبية كده وبيتحرشوا face to face وينكروا وده المخيف أكتر ” .

واختتمت حديثها : ” يا ريت أي واحد يفكر ياخد السكة دي مع أي واحدة في الـ music scene أو غيره يكون متأكد إن مفيش مساحة للسكوت عن القرف ده، وإن بسهولة جداً حياته الشخصية والمهنية وكل علاقاته جوة المجال وبرة المجال هتنتهي ” .