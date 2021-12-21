غابرييل بوريك.. أصغر رئيس جمهورية في تاريخ تشيلي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيتولى غابرييل بوريك، البالغ من العمر 35 عاما فقط، منصب رئاسة جمهورية تشيلي في 11 آذار المقبل، وذلك بعد فوزه على نظيره خوسيه أنطونيو كاست، 55 عاما، الأمر الّذي يجعله أصغر رئيس جمهورية في تاريخ شيلي.

ويُعرف بوريك بأنه ناشط طالبي سابق قاد المتظاهرين للمطالبة بالتعليم المجاني في عام 2011، كما شغل منصب نائب في الكونغرس التشيلي منذ 2014 حيث شكل ائتلافاً يسارياً مع الحزب الاشتراكي.

ووعد بوريك بجعل الحكومة أكثر شمولاً، ومعالجة الفقر وعدم المساواة مع فرض زيادة الضرائب على الأغنياء وشبكة أمان اجتماعي، ليترك وراءه إرثاً مشابهاً للجنرال أوغستو بينوشيه، الّذي حكم البلاد من عام 1973 حتى عام 1990.

ويُذكر أن المرشح الشاب غابرييل بوريك قد حصل على 56 في المئة من الأصوات مقابل 44 في المئة لمنافسه اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست بعد فرز أكثر من 99 في المئة من مراكز الاقتراع.